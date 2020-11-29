  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk doğal taşları Vietnam pazarına sanal ticaretle ulaştı
Ekonomi

Türk doğal taşları Vietnam pazarına sanal ticaretle ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:00:39 -
Türk doğal taşları Vietnam pazarına sanal ticaretle ulaştı

İZMİR (AA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, alternatif pazarlara yönelik çalışmalara Kovid-19 sürecine rağmen devam ettiklerini, bu kapsamda Vietnamlı alıcılarla düzenledikleri sanal ticaret heyeti etkinliğinde verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 24-26 Kasım'da gerçekleştirilen "Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti" etkinliğinde doğal taşları hedef ülke ithalatçılarına tanıttıklarını kaydetti.

Türk doğal taş sektörünün 2020 yılının ocak-ekim döneminde 184 ülkeye 1 milyar 394 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Kaya, daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduklarını bildirdi.

Vietnam'ın da 100 milyona yakın nüfusu ve yıllık yüzde 7’nin üzerinde büyüme ortalamasıyla önemli bir potansiyel barındırdığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığının desteğiyle firmalarımız sadece 105 dolar ödeyerek bu organizasyonda yer aldı. Türkiye, dünya doğal taş pazarından yüzde 11 pay alırken Vietnam'ın doğal taş ithalatından aldığımız pay yüzde 2'nin altında. Hedefimiz Vietnam'ın doğal taş ithalatından daha fazla pay almak. Sanal ticaret heyeti organizasyonunda çok verimli ikili iş görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki dönemde Ticaret Bakanlığının desteğiyle sanal sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı sürdüreceğiz."

Organizasyonda bir ilke imza attıklarını ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle modellenmiş 3 boyutlu firma stantlarını ithalatçılarla buluşturduklarını belirterek, "Bu sayede Vietnam'daki müşterilerimizi, gerçek boyut, renk ve yüzey görsellerini içeren stantlarda ağırladık. Ürünlerle ilgili görsel ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Dijitalleşmenin sunduğu bu avantaj doğal taşlarımızın ihraç edilme olasılığını artırıyor." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
2020 Türkiye'sinde yasaklı olan kitap: Put Adam! Kitabın gerçek yazarı kim?
Gündem

2020 Türkiye'sinde yasaklı olan kitap: Put Adam! Kitabın gerçek yazarı kim?

Gazeteci Hasret Yıldırım, Yeni Akit Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aşı güven vermiyor! Dikkat çeken oran: Halkı ikna etmeye çalışıyorlar!
Dünya

Aşı güven vermiyor! Dikkat çeken oran: Halkı ikna etmeye çalışıyorlar!

Corona virüsü salgınında can kaybının hızla arttığı ABD’de pandemi yorgunluğu yaşayan halkın yarısı aşıya güvenle yaklaşmıyor. ..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay