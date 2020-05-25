Türk dizilerine küresel talep

İSTANBUL (AA) - TRT World Araştırma Merkezi, uluslararası yayın kuruluşları tarafından yoğun bir talep gören Türk dizilerinin izleyicide oluşturduğu etki ve Türk dizilerine yönelik küresel talebi inceleyen bir araştırma yaptı.

Merkezin Pakistan’da gerçekleştirdiği "Türk dizilerinin izleyici üzerinde oluşturduğu etki" çalışması kapsamında 2020 Mayıs ayında yayınladığı raporda, Türk dizileri, izleyicinin Türkiye'ye olan desteğini arttırdığını gösteriyor.



Türk dizilerinin son zamanlardaki artan popülaritesiyle Türkiye’ye yönelik oluşturduğu algı arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, Pakistan hükümeti, askeri birlikleri ve eğlence sektöründen üst düzey yetkililerle görüşmeler ve dijital anketler yapıldı.

Rapora göre, Türk dizilerini izleyenlerin, Türkiye'ye seyahat etme, çalışma ya da eğitim görme, haberlerini takip etme, dış politikasını destekleme ve Türk dilini öğrenme olasılıkları istatistiksel olarak izlemeyenlerden daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Türk dizilerinin izlenme oranıyla Türkiye’yi destekleme oranı doğru orantılı olduğu tespit edilen raporda, katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı Türk dış politikasını desteklediğini belirtirken, yüzde 85’i de Türkiye’ye iş, eğitim veya turizm amaçlı seyahat etmek istediklerini ifade ediyor.

TRT World Araştırma Merkezi tarafından yapılan bu çalışma, Türk dizilerinin izlenme oranlarındaki artışın, Türkiye’ye yönelik bakışı olumlu etkilediğini ve Türk ürünlerini kullanmaya yönelik eğilimleri arttırdığını ortaya koyuyor.

Rapora, "https://researchcentre.trtworld.com/publications/reports/the-global-appeal-of-turkish-drama-series-a-case-study-in-pakistan" adresinden ulaşılabiliyor.

