Türk dizileri dünyada ilk 3'te! Türk dizi-film sektörü: ihracatta da 3 ülke arasında rekor kırıldı! Bir ilk daha!

Dünya çapında izleyiciler, Amerikan ve İngiliz yapımlarından sonra en çok Türk dizilerini tercih ediyor. Londra merkezli Economist dergisi Türkiye'nin dizi ihracatını mercek altına aldı. Türk dizileri sadece Ortadoğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da oldukça popüler.

Geçen yıl Türk şirketleri en çok İspanya'ya dizi sattı. İlk üçteki diğer ülkeler ise Suudi Arabistan ve Mısır oldu. 2023'ün ilk yarısında İspanyol televizyonlarında en çok izlenen ilk 3 dizinin tamamı Türkiye'den ithaldi.

İstanbul ticaret odasına göre Türkiye'nin dizi ihracatı 600 milyon dolarlık hacme ulaştı. Kısa sürede 1 milyar dolar rakamının aşılması bekleniyor. Dizilerin turizme de katkısı büyük. Önceden tatil için Yunanistan'a giden Bulgarların dizi etkisiyle artık Türkiye'yi tercih ettiği belirtiliyor.

Peki Türk dizileri neden bu kadar popüler?

Economist dergisine göre bunun cevabı, etkileyici şehir ve doğa manzaraları, pahalı kostümler ve yakışıklı aktörler.

Bakan Yardımcısı Mumcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74'üncü Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Türkiye standının da bulunduğu Avrupa Film Pazarı'nı (EFM) ziyaret eden Mumcu, film endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Mumcu, tüm dünyanın takip ettiği ve binlerce sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu organizasyonda yer almanın ve Türk sinemasını ve Türkiye'yi burada başarıyla temsil etmenin önemine vurgu yaparak, "Daha önce Berlinale'de büyük ödül olan Altın Ayı dahil birçok ödül kazanmıştık. Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve hem film üretiminin hem de uluslararası temsiliyetin artırılması için desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Festival kapsamında açılan Türkiye standında Türk filmlerini yabancı sektör temsilcilerinin beğenisine sunduklarını kaydeden Mumcu, "Sinemacılarımızın ortak yapım ve diğer iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu görüşmeler yeni ortak yapımların ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesi için çok önemli. Ayrıca burada filmlerimizin yurt dışı satışı geçekleşiyor ve bu da bizim için çok önemli" diye konuştu.