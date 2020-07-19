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Medya

Türk dizi tarihindeki en büyük transfer!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:13:00 - 2020-07-19 16:15:09
Türk dizi tarihindeki en büyük transfer!

Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak.

İkinci sezona iddialı giriyor

ATV ekranının başarılı yapımı Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

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