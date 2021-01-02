Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan Sözcü'nün Ayasofya manşetine tepki

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Sözcü gazetesinde bugün yayınlanan Ayasofya Camii ile ilgili habere çok sert tepki gösterdi.

Sözcü'nün 2020 felaketleri listesinde Aysofya Camii'nin ibadete açılmasına da yer vermesine tepki gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Esas felaket bu haberi yayınlayan gazetenin halen yayın hayatına devam edebilmesidir." ifadelerini kullandı.

''Tüm İslam dünyasını derinden yaralamıştır''

ÜNAL, ''Hepimizin bildiği gibi bugün bir gazetede, adını anmak bile istemediğim sözde bir gazetede Ayasofya Camii'nin açılışı '2020 yılının felaketleri' arasında gösterilmesi tüm İslam dünyasını derinden yaralamıştır. Düşünün ülkemizde faaliyette bulunan bir yayın kuruluşu şanlı ecdadımızın emaneti, fethin sembolü olan Ayasofya’nın tekrar cami olarak açılmasını 'felaket bir durum' olarak gösteriyor. Bu ne cürettir, bunlar bu cesareti nereden alıyor? Bunun fikir özgürlüğü ile hiçbir alakası yoktur. Fikir özgürlüğü demek manevi değerlerimize hakaret etmek olamaz.'' dedi.

''Ayasofya'nın ibadete açılması gurur vesilesidir"

Ünal sözlerine, ''Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması hepimiz için gurur vesilesidir. Gerek Ülkemiz için gerek ise İslam Dünyası için büyük bir şereftir, onurdur. Bize bu onuru yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.'' diyerek devam etti.

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, ''Sözde yayın kuruluşunun yaptığı bu habere tepkimizi her mecrada göstermeliyiz. Şahsım, Sendikamız ve tüm Din Görevlilerimiz adına Sözcü gazetesini kınıyorum. Ve milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

"Tepkimizi her alanda göstermeliyiz"

İslam dünyasının sevincini kimsenin kursağımızda bırakmasına müsaade edemeyiz diyen Ünal, ''Sözde yayın kuruluşuna karşı tepkimizi her alanda göstermeliyiz, göstermeliyiz ki Müslüman olarak değerlerimize saldıranlara sesimizi her alanda yükseltebildiğimizi anlasınlar.'' dedi.

''Esas felaket bu gazetenin halen yayın hayatına devam edebilmesidir"

Tüm Müslümanlardan profil fotoğraflarını Ayasofya Camii görseliyle değiştirmesini isteyen Ünal, ''Esas felaket bu haberi yayınlayan gazetenin halen yayın hayatına devam edebilmesidir. Türk Diyanet Vakıf – Sen olarak bizde tepkimizi sosyal medya üzerinden göstermek istedik. Bütün insanlarımızı, Dünya Müslümanlarını sosyal medya profillerinin fotoğraflarını AYASOFYA Camimizin resmi ile değiştirmesini istiyoruz. Bu şekilde tüm dünyanın ortak kullanım alanı olan internet yayın mecralarında bir farkındalık oluşturabiliriz. Milli ve manevi değerimize karşı saldıranlara karşı gücümüzü bu şekilde gösterelim. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Bu kampanyamıza tüm Müslümanların katılacağına inanıyoruz. Hedefimiz malum gazeteyi özür dilemesini sağlayana kadar mücadele etmektir. Sosyal medya profil fotoğraflarımızı değiştirerek tepkimizi anlatmalıyız. Sosyal medya kullanan tüm Müslümanları davet ediyorum. Sözde gazeteye karşı tepkimizi gösterelim.'' açıklamasında bulundu.