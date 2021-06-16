Türk Dilleri Diasporasından Kassak'a destek

Türk dillerinin tanıtımına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşu olan Türk Dilleri Diasporası Başkanı Hijran Abdullayev, KASSAK Başkanı Salih Kurt ile yaptığı görüşmede, KASSAK ile birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KASSAK’ın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Abdullayev, şunları söyledi:



“Azerbaycan’da Karabağ Savaşı sonrasında çok büyük acılar yaşandı. Maalesef Dünya bu soykırıma sessiz kaldı. Dünya Türk Gazeteciler Birliği ve KASSAK Başkanı Salih Kurt, Peşaver'den İsrail'e, Bakü'den Kiev'e Türkiye'nin prestijini artırdı. Umuyorum ki, bu Komisyon, Başkan Salih Kurt riyasetinde amacına ulaşacaktır. Karabağ’da insanlığa sığmayan suçları dünyaya duyurulacak, ilgililerinden hesap sorulacaktır. Bu anlamda böylesine ağır bir sorumluluk ve görev üstlenen Başkan Salih Kurt’a teşekkür ediyorum. Her zaman destekçisi olacağız. “

Zulme sessiz kalamayız

KASSAK Başkanı Salih Kurt, gerçekten zor bir misyon üstlendiklerini ifade ederek, “Karabağ’da savaş sonrasında gerçekleşen soykırım bize bu misyonu yükledi. İnsan olarak, Müslüman olarak, dünyanın neresinde olursa olsun zulme sessiz kalamayız. Ağdam’ı, Şuşa’yı gidip ziyaret edenler bilirler. Toplu mezarlar, cinayetler, doğa tahribatı ile soykırıma uğrayan Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Uluslararası birçok ülkeden de aldığımız desteklerle savaş suçlarını artık cezalandırmakta kararlıyız. Üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Türk Dilleri Diasporası Başkanı Sayın Hijran Abdullayev’in şahsına da, bu anlamda teşekkür ediyorum.” dedi.