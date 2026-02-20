  • İSTANBUL
Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı Savunma sanayinde ihracat denize döndü

Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı Savunma sanayinde ihracat denize döndü

Bay Galata ve Kraken Marine ortaklığı, Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye 2 adet zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botu ihraç edecek. Bu proje ile ilk kez Güneydoğu Asya ülkesine bu sınıfta bir Türk tersane ürünü sağlanacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip üretilen çok amaçlı devriye botları Güneydoğu Asya'ya ihraç edilecek. Geniş ürün çeşitliliğiyle ihracatını 10 milyar doların üzerine çıkaran Türk savunma sanayisi, yeni platformlarla bu başarıya yeni halkalar ekliyor.

Denizden gelebilecek tehditlere karşı tespit, takip ve savunma ihtiyacının artmasıyla birlikte Türk gemi inşa sektörünün farklı sınıfları kapsayan çözümleri, ihracat başarılarıyla uluslararası pazarlarda etkinliğini artırıyor. Uluslararası savunma tedarikinde güçlü olan Bay Galata ile tasarım ve mühendislikte uzmanlaşan Kraken Marine Industries, niş ve yüksek teknolojili ürünlerin küresel pazara taşınmasıyla ilgili başarılı bir modeli hayata geçirdi.

Bay Galata ve Kraken Marine ortaklığı ile Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye 2 adet zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botu ihracatı yapılacak. Böylece Türk gemi inşa sektörü Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye bu sınıftaki ilk deniz platformu ihracatını gerçekleştirecek.

Ortaklık, ilk projelerini başarıyla tamamlayarak Türk ürünlerinin ayak izini artırmayı ve Türk gemi inşa sanayinin hem ülkedeki hem de bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Geleneksel olarak Avrupa veya ABD menşeli botların hakim olduğu Güneydoğu Asya pazarında, Türk botlarının "yüksek performans/maliyet" oranıyla yer bulması, bölgedeki diğer ülkeler için de referans teşkil edecek.

Türkiye'de üretilen deniz araçları ve teknolojileri, teknik kabiliyetleri, fiyatları ve referansları ile kendini kanıtlarken, firmalar tarafından sağlanan satış öncesi ve sonrası hizmetler, eğitim programları ve alıcı ülkelere yönelik yerli üretim teşvikleri ile de destekleniyor. Gemi inşa kabiliyetleri, teknik, elektronik ve seyrüsefer programları ile silah ve kule sistemlerinde yerli çözümler öne çıkıyor.

TEHDİTLERE HIZLI MÜDAHALE

Zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botları, bölge ülkelerinin deniz güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli potansiyel sunuyor.Güneydoğu Asya sularında yaşanan deniz haydutluğu, kaçakçılık ve yasa dışı balıkçılık gibi sorunlar karşısında çok amaçlı devriye botları, yüksek manevra kabiliyetleri ve süratleriyle hızlı müdahale imkanı sağlayacak.

Botların zırhlı olması, personelin dar kanallarda veya nehir ağızlarında yapılacak operasyonlarda ateş altında korunmasına olanak verecek. Silah sistemleri sayesinde de bot, sadece bir gözlem aracı olmaktan çıkarıp aktif bir savunma/saldırı platformuna dönüşecek.

Botlar tasarımdan sahip oldukları yetenekler sayesinde hem açık denizde dengeli görev yapabilecek hem de sığ sularda yüksek performans sergileyecek.

