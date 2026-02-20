  • İSTANBUL
Antalya'da Yüzyılın Miras Depremi: 5 Yıldızlı 3 Otel İçin hukuk savaşları
Gündem

Antalya'da Yüzyılın Miras Depremi: 5 Yıldızlı 3 Otel İçin hukuk savaşları

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Antalya'da 1958 yılından bu yana çözülemeyen ve kamuoyunda "Meltem Davası" olarak bilinen devasa miras kördüğümünde şok bir gelişme yaşandı. Mirasçılar, aralarında dünyaca ünlü 5 yıldızlı 3 otelin de bulunduğu milyar dolarlık araziler için TVF'ye karşı hukuk savaşı başlattı.

Komik Tazminatlara "Dur" Dediler

Yaklaşık 70 yıldır süren davada 2 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerinde hak iddia eden Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın mirasçıları, rotayı tapu iptaline kırdı. Mirasçıların avukatı Necati Yılmaz, AYM tarafından verilen kararlar sonrası ödenen tazminatların gerçek değerin 1500’de 1’i gibi "komik" rakamlarda kalması üzerine, tapuların doğrudan iadesi için harekete geçtiklerini açıkladı.

 

Dev Oteller ve Kent Parkları Kapsamda

Açılan dava sadece otellerle sınırlı değil. Şehrin kalbi sayılan noktalarda mülkiyet dengelerini değiştirecek talepler şunlar:

 

  • Türkiye Varlık Fonu (TVF): Fon bünyesine devredilen 5 yıldızlı 3 otelin tapu iptali isteniyor.
  • Cam Piramit ve Beach Park: Kent Parkı içindeki 64 bin metrekare ile Beach Park'taki 13 bin 500 metrekarelik alan için "yolsuz tescil" iddiasıyla dava açıldı.
  • Kapatılan Yollar: Daha önce mahkeme kararıyla Dumlupınar Caddesi ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi gibi ana arterlerin kapatılması kararı alınmıştı.

 

"Yolsuz Tescil" İddiası Masada

Avukat Yılmaz, 1970'li yıllarda yapılan kamulaştırmaların usulsüz olduğunun hem AYM hem de AİHM tarafından tescillendiğini hatırlatarak, "Eğer kamulaştırma usulsüzse, bu tesciller 'yolsuz tescil' hükmündedir. Müvekkillerimiz adına hak ettiğimiz payların tescilini istiyoruz" dedi.

 

Değeri Dudak Uçuklatıyor: Milyarlarca Lira!

Dava konusu olan 192,5 dönümlük arazinin metrekare rayiç değerinin 90-100 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu da davanın ekonomik büyüklüğünün on milyarlarca liraya ulaştığını gösteriyor. Antalya'nın en değerli bölgesindeki bu hukuk mücadelesinin sonucu, turizm sektöründen şehir planlamasına kadar pek çok alanı derinden etkileyecek.

 

Yorumlar

Ali

Türkiye de en basit davalar bile onlarca yıl sürüyor. Bu dava kıyamete kadar devam eder.
