Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü

Mısır’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde geleneksel coşku sokaklara yansısa da hızla yükselen gıda fiyatları milyonlarca vatandaşın alım gücünü ciddi anlamda zorluyor.

Özellikle temel gıda ve Ramazan’a özgü ürünlerdeki fiyat artışı, düşük ve orta gelirli ailelerin harcama alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirmiş durumda.

Başkent Kahire’de yaşayan 38 yaşındaki memur Ala Mahmud, artan fiyatlar nedeniyle önceliklerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını söylüyor.

Aylık 6 bin Mısır lirası (yaklaşık 126 dolar) gelirle iki çocuklu ailesini geçindirmeye çalışan Mahmud, artık yalnızca temel ihtiyaçlara odaklandığını belirterek, “Piyasadaki inanılmaz fiyatlar yüzünden birçok şeyi lüks olarak görmeye başladık” dedi.

Her ne kadar resmi verilere göre enflasyon son aylarda yüzde 11,2 seviyesine gerilemiş olsa da ekonomistler, bu düşüşün halkın günlük yaşamına henüz yansımadığını ifade ediyor.

Özellikle ithalata bağımlılık ve Mısır lirasındaki değer kaybı nedeniyle gıda fiyatlarının Ramazan öncesinde dahi hızla yükseldiği belirtiliyor.

Kahire Ticaret Odası’na bağlı Baharat ve Şifalı Bitkiler Komitesi’ne göre, Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan kuru yemiş ve kuru meyve fiyatları bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 20 ila 35 arasında arttı.

Komite yetkilileri, küresel jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozduğunu ve bunun fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguluyor.

Artan maliyetler nedeniyle satışların da yaklaşık yüzde 30 düştüğü ifade ediliyor.

Fiyat artışları yalnızca tüketimi değil, Ramazan’daki sosyal dayanışma geleneklerini de etkiliyor. Geçmişte aile buluşmaları ve iftar davetleriyle öne çıkan Ramazan atmosferinin, artan maliyetler nedeniyle zayıfladığı belirtiliyor.

Ücretsiz iftar sofraları kuran hayırseverlerin bir kısmı organizasyonlarını küçültürken, bazıları ise tamamen iptal etmek zorunda kaldı.

Gize’de yıllardır ihtiyaç sahipleri için iftar veren tüccar olan Baha Hüseyin de bu yıl geleneğini sürdüremeyenler arasında.

Hüseyin, “Bu yıl bir iftar sofrası kurmak için geçen yıla göre neredeyse iki kat para gerekiyor. Bu durumdan en çok yoksullar etkileniyor” diyerek artan maliyetlerin toplumsal dayanışmayı da zorladığını dile getirdi.

Uzmanlara göre fiyat baskısı sürdükçe, Mısır’da Ramazan sofralarının içeriği ve bu aya özgü sosyal alışkanlıklar daha da değişebilir.

