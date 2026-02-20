  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lüks hayatlar, rüşvet paralarıyla tatiller… Rıza Akpolat’ın özel kaleminden bomba itiraflar Ahmet Özer davasında sıcak gelişme! Terör örgütü üyeliği tescillendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti Nevşehir’de soba faciası: Bir aile yok oldu! İmam ağabey musallada fenalık geçirdi Bu nasıl kıyaslama? Ali Babacan'ın matematik hesabı şaştı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Paris'te dev rüzgar zirvesi: Türkiye ve İrlanda el sıkıştı! Peskov’dan ABD’ye tatbikat cevabı: Planlı ve kararlaştırılmış! Merkez Bankası Rezervleri açıklandı! Aziz İhsan Aktaş davasında savunmalar alınıyor! Mahkeme başkanını kızdıran ifadeler!
Ekonomi Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü
Ekonomi

Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü

Mısır’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde geleneksel coşku sokaklara yansısa da hızla yükselen gıda fiyatları milyonlarca vatandaşın alım gücünü ciddi anlamda zorluyor.

Mısır’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde geleneksel coşku sokaklara yansısa da hızla yükselen gıda fiyatları milyonlarca vatandaşın alım gücünü ciddi anlamda zorluyor.

Özellikle temel gıda ve Ramazan’a özgü ürünlerdeki fiyat artışı, düşük ve orta gelirli ailelerin harcama alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirmiş durumda.

Başkent Kahire’de yaşayan 38 yaşındaki memur Ala Mahmud, artan fiyatlar nedeniyle önceliklerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını söylüyor.

Aylık 6 bin Mısır lirası (yaklaşık 126 dolar) gelirle iki çocuklu ailesini geçindirmeye çalışan Mahmud, artık yalnızca temel ihtiyaçlara odaklandığını belirterek, “Piyasadaki inanılmaz fiyatlar yüzünden birçok şeyi lüks olarak görmeye başladık” dedi.

 

Her ne kadar resmi verilere göre enflasyon son aylarda yüzde 11,2 seviyesine gerilemiş olsa da ekonomistler, bu düşüşün halkın günlük yaşamına henüz yansımadığını ifade ediyor.

Özellikle ithalata bağımlılık ve Mısır lirasındaki değer kaybı nedeniyle gıda fiyatlarının Ramazan öncesinde dahi hızla yükseldiği belirtiliyor.

Kahire Ticaret Odası’na bağlı Baharat ve Şifalı Bitkiler Komitesi’ne göre, Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan kuru yemiş ve kuru meyve fiyatları bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 20 ila 35 arasında arttı.

Komite yetkilileri, küresel jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozduğunu ve bunun fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguluyor.

Artan maliyetler nedeniyle satışların da yaklaşık yüzde 30 düştüğü ifade ediliyor.

Fiyat artışları yalnızca tüketimi değil, Ramazan’daki sosyal dayanışma geleneklerini de etkiliyor. Geçmişte aile buluşmaları ve iftar davetleriyle öne çıkan Ramazan atmosferinin, artan maliyetler nedeniyle zayıfladığı belirtiliyor.

 

Ücretsiz iftar sofraları kuran hayırseverlerin bir kısmı organizasyonlarını küçültürken, bazıları ise tamamen iptal etmek zorunda kaldı.

Gize’de yıllardır ihtiyaç sahipleri için iftar veren tüccar olan Baha Hüseyin de bu yıl geleneğini sürdüremeyenler arasında.

Hüseyin, “Bu yıl bir iftar sofrası kurmak için geçen yıla göre neredeyse iki kat para gerekiyor. Bu durumdan en çok yoksullar etkileniyor” diyerek artan maliyetlerin toplumsal dayanışmayı da zorladığını dile getirdi.

Uzmanlara göre fiyat baskısı sürdükçe, Mısır’da Ramazan sofralarının içeriği ve bu aya özgü sosyal alışkanlıklar daha da değişebilir.

Kaynak: Mepa News, The New Arab

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Ramazan’da fahiş fiyata ve stokçuya geçit yok! Gıdada dev indirim seferberliği
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Ramazan’da fahiş fiyata ve stokçuya geçit yok! Gıdada dev indirim seferberliği

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Ramazan’da fahiş fiyata ve stokçuya geçit yok! Gıdada dev indirim seferberliği

Zorba Trump’ın son kurbanı: Küba! Turizm çöktü, gıda bitti, karanlık çöktü
Zorba Trump’ın son kurbanı: Küba! Turizm çöktü, gıda bitti, karanlık çöktü

Dünya

Zorba Trump’ın son kurbanı: Küba! Turizm çöktü, gıda bitti, karanlık çöktü

Yüksek yargıda kritik seçim! AYM için 3 aday belli oldu: Şimdi gözler Külliye’de
Yüksek yargıda kritik seçim! AYM için 3 aday belli oldu: Şimdi gözler Külliye’de

Gündem

Yüksek yargıda kritik seçim! AYM için 3 aday belli oldu: Şimdi gözler Külliye’de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23