Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat
Edon Zhegrova, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılacak. Kosovalı kanat oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın da bulunduğu öğrenildi.
Edon Zhegrova, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılacak. Kosovalı kanat oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın da bulunduğu öğrenildi.
Juventus bu sezon başında Lille Kulübü'ne 15.5 milyon euro ödeyerek Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmıştı. Kosovalı kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı.
Ancak 26 yaşındaki futbolcu, İtalya'ya pek uyum sağlayamadı. Serie A'da 11 maçta şans buldu ve sahada sadece 268 dakika kaldı.
Edon Zhegrova, kısıtlı süre içinde skor katkısı sunamadı. İtalyan ekibi, onu 2026 yazında elden çıkartmak istiyor. Beşiktaş'ın da talipler arasında bulunduğu öğrenildi. Kartal'ın, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşündüğü belirtildi. Her şey yaz döneminde netleşecek.
Bugüne kadar 45 kez Kosova Milli Takımı'nın formasını giyen 1.80 boyundaki futbolcu, ülkesi adına 5 gol kaydetti. Edon Zhegrova'nın asıl yeri sağ kanat... Ancak orta alanın sağı ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Zaten sol ayağını kullanıyor. Lille ve Basel dönemlerinde oldukça etkiliydi. Fakat Juventus'ta aradığı ortamı bulamadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23