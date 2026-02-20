  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Prof. Dr. Haluk Şen, Ramazan ayı dur demek için eşsiz bir fırsat diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız? Yapay zeka değil gerçek! Daha önce böyle evlilik teklifi görmediniz Erzurum'da kutsal emanetler heyecanı İran'la 'uzun sürecek savaş' o gelişmeye bağlıydı! ABD'den çarpıcı hamle, Cebelitarık detayı... Savaşın habercisi Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat

Edon Zhegrova, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılacak. Kosovalı kanat oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

#1
Foto - Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat

Juventus bu sezon başında Lille Kulübü'ne 15.5 milyon euro ödeyerek Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmıştı. Kosovalı kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı.

#2
Foto - Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat

Ancak 26 yaşındaki futbolcu, İtalya'ya pek uyum sağlayamadı. Serie A'da 11 maçta şans buldu ve sahada sadece 268 dakika kaldı.

#3
Foto - Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat

Edon Zhegrova, kısıtlı süre içinde skor katkısı sunamadı. İtalyan ekibi, onu 2026 yazında elden çıkartmak istiyor. Beşiktaş'ın da talipler arasında bulunduğu öğrenildi. Kartal'ın, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşündüğü belirtildi. Her şey yaz döneminde netleşecek.

#4
Foto - Bu sefer olacak mı? Juventus'tan Beşiktaş'a Kosovalı kanat

Bugüne kadar 45 kez Kosova Milli Takımı'nın formasını giyen 1.80 boyundaki futbolcu, ülkesi adına 5 gol kaydetti. Edon Zhegrova'nın asıl yeri sağ kanat... Ancak orta alanın sağı ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Zaten sol ayağını kullanıyor. Lille ve Basel dönemlerinde oldukça etkiliydi. Fakat Juventus'ta aradığı ortamı bulamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde
Gündem

Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Addis Ababa ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Başkentin düzenli şehir yapısı ve ..
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eği..
Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek
Ekonomi

Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Rusların, ülkede 23 Şubat’ta kutlanacak Vatan Savunucuları Günü için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Mısır ve ..
Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası
Gündem

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

CHP'nin borazanlığını yapan fondaş Halk TV'ye çıkanlar yandaşlar halka ne kadar uzak olduklarını her defasında gözler önüne seriyor. ..
Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda vali ve kay..
Nevşehir’de soba faciası: Bir aile yok oldu! İmam ağabey musallada fenalık geçirdi
Gündem

Nevşehir’de soba faciası: Bir aile yok oldu! İmam ağabey musallada fenalık geçirdi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, Doğantekin ailesini uykuda yakaladı. 27 yaşındaki Sefer ve Azime çifti ile h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23