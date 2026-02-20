Yunuslar neden teknelerle yarışır hiç merak ettiniz mi?

SAMSUN açıklarında denize açılan balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yakakent ilçesinde avlanmak için açılan balıkçı teknesine yunus sürüsü eşlik etti. Balıkçılar, teknenin çevresinde yüzen yunusları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, bir süre sonra uzaklaştı. (DHA)

Denizlerin en zeki ve oyuncu canlıları olan yunusların teknelerle "yarışıyormuş" gibi görünmesinin arkasında aslında hem çok mantıklı fiziksel nedenler hem de sosyal dürtüler yatıyor. Bu davranış bilimsel literatürde "pruva sürüşü" (bow-riding) olarak adlandırılıyor.

İşte yunusların bu merak uyandıran davranışının temel nedenleri:

1. Enerji Tasarrufu ve Bedava Ulaşım

Yunuslar için teknelerin önünde yüzmek, bizim için yürüyen merdivene binmek gibidir. Tekneler hareket ederken ön taraflarında bir basınç dalgası (pruva dalgası) oluşturur.

Sörf Etkisi: Yunuslar bu dalganın tam önünde durarak, suyun itme gücünden yararlanır. Bu sayede neredeyse hiç kuyruk sallamadan, çok az enerji harcayarak teknenin hızıyla ilerleyebilirler.

Verimlilik: Araştırmalar, pruva sürüşü yapan yunusların solunum hızının düştüğünü, yani daha az efor sarf ettiklerini göstermektedir.

2. Saf Eğlence ve Oyun

Yunuslar son derece zeki ve sosyal canlılardır. Tıpkı insanların dalgalarda sörf yapması gibi, yunuslar da bu akıntıyı bir oyun olarak kullanır.

Gemilerin etrafında taklalar atmaları, sudan sıçramaları ve birbirleriyle etkileşime girmeleri, bu durumun sadece bir ulaşım yöntemi değil, aynı zamanda bir eğlence aracı olduğunu kanıtlıyor.

3. Avlanma Avantajı

Büyük gemilerin motor gürültüsü ve yarattığı türbülans, suyun altındaki balık sürülerinin dengesini bozabilir veya onları yüzeye doğru itebilir. Yunuslar, teknelerin yarattığı bu karışıklıktan faydalanarak sersemleyen balıkları çok daha kolay avlayabilirler.

4. Merak ve Sosyalleşme

Yunuslar çevrelerinde olup bitene karşı oldukça meraklıdır. Teknelerden yayılan düşük frekanslı motor sesleri ve pervanelerin oluşturduğu kabarcıklar ilgilerini çeker. Tekneye yaklaşarak hem bu "yeni nesne"yi incelerler hem de teknedeki insanlarla görsel temas kurarlar.