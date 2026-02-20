  • İSTANBUL
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma!
Ekonomi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma!

Elektrik Üretim AŞ ile Suudi Arabistan Acwa şirketi arasında, Sivas ve Karaman Taşeli güneş enerjisi santralleri kapsamında elektrik satın alım anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power ile Türkiye arasında Sivas ve Karaman’da hayata geçirilecek güneş enerjisi santrali (GES) projeleri için imza töreni düzenlendi.

Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman’da kurulacak güneş enerjisi santrali projeleri için imzalar atıldı. Yatırım kapsamında ilk enerji dağıtımı 2028'de yapılacak, 3 milyar doları bulan 3 GW’lık yeni anlaşma COP31’de imzalanacak.

ACWA Power Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Abunayyan, Türkiye’de enerji sektöründe son dönemde önemli reformlar gördüklerini belirterek, toplam 5 milyar doları bulacak yatırım planının ilk aşamasında 2 milyar dolarlık projeye en rekabetçi fiyatla başladıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki projenin 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ve projelerde yerlilik oranının en az yüzde 50 olacağını söyledi.

