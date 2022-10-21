Türk devletleri tek bir alfabeye geçiyor. İlk toplantı Kırgızistan'da yapılacak

Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi ve dilde birlik sürecinin hızlandırılması amacıyla "Ortak Alfabe Komisyonu" kuruldu.

Komisyonun ilk toplantısı her ülkeden iki temsilcinin yer alacağı Kırgızistan'da yapılacak. Organizasyon Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'yi kapsamakta.

Türkiye'nin Bursa kentinde düzenlenen ve 90. Yıldönümüne adanan “Türk Dünyası Ortak Alfabesi Semineri”nde Türk Devletleri Teşkilatı'na (OTG) tek alfabe oluşturma komisyonu kurulması kararı verildi.

Dil Günü'nün yıldönümü

Seminerde Türk devletlerinden bilim adamları, ülkelerinde yaşanan alfabe ve tarihi dil süreçleri hakkında bilgi vererek, tek alfabeye geçiş sürecinin hızlandırılmasının ve Türk devletleri arasındaki dağılımının önemine dikkat çekti.

Seminer çerçevesinde UTC bünyesinde "Tek alfabe oluşturma komisyonu" oluşturulmasına karar verildi.

Haberin detayları şöyle...

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dil Bayramı'nın 90. yıl dönümü dolayısıyla geçen ay Bursa'da yapılan "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı"nda Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) sunulmak üzere kararlar alındı.

Çalıştay, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin'in oturum başkanlığında düzenlendi.

TDK ve TDT iş birliğiyle yapılan, Türk devletlerinden bilim insanlarının, kendi ülkelerinde kullanılan alfabe ve tarihi süreçlere ilişkin bilgi verdiği çalıştayda, ortak alfabeye geçiş süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Çalıştayda, Türk dünyası ortak alfabesi için TDT bünyesinde "Ortak Alfabe Komisyonu" kurulması kararlaştırıldı.

Türk Cumhuriyetleri'nin dille ilgili resmi kurumlarınca önerilecek 2'şer üyeden oluşacak komisyon, TDT Aksakallar Konseyi'ne ortak alfabe ve ondan üretilecek ulusal alfabelerle ilgili rapor hazırlayacak.

İlk toplantısını Kırgızistan'da yapacak komisyon, ortak alfabe çalışmalarını gözlemleyecek ve Aksakallar Konseyi'ne rapor verecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov da çalıştayda yer aldı.