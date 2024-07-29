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Ekonomi Türk devleri bir bir satılıyor! Yıllık 62 milyon euro cirosu olan Türk şirketi İsveçlilere satıldı
Ekonomi

Türk devleri bir bir satılıyor! Yıllık 62 milyon euro cirosu olan Türk şirketi İsveçlilere satıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-29 08:18:00 -
Türk devleri bir bir satılıyor! Yıllık 62 milyon euro cirosu olan Türk şirketi İsveçlilere satıldı

Yıllık 62 milyon euro cirosu olan Türk şirketi Arkel, İsveçlilere satıldı. Gelişme sektörde herkesi şaşırttı.

Fransa ve Çin'den sonra Türkiye'ye dev bir yatırım hamlesi de İsveç'ten geldi. Miliyarlarca dolar ile ülkeye giriş yapan şirket, yıllık 62 milyon euro cirosu olan Türk devini satın aldı.

Geçtiğimiz günlerde Fransızlar, iki Türk şirketini satın almıştı.

Çin'e özel uygulanan ek verginin kaldırılması ile Çinli dev şirketler peş peşe Türkiye'ye yatırım yapacağını açıklamıştı. Çinlilerden sonra dev bir yatırım haberi de İsveç'ten geldi.

Dünya’dan Kerim Ülker'in haberine göre, İsveçli Investment AB Latour, Türkiye'nin en büyük asansör şirketlerinden olan Arkel'i satın aldı. İsveç devi böylelikle Türkiye’ye giriş yaptı.

Söz konusu satış işlemi İsviçreli Schindler'in Omsan'ı satın almasından sonra asansör sektörünün ikinci büyük el değiştirmesi olarak dikkat çekti.
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