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Spor Türk devinin başına talih kuşu kondu! Suudiler satın almak için Türkiye'ye geliyor
Spor

Türk devinin başına talih kuşu kondu! Suudiler satın almak için Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-14 17:10:00 -
Türk devinin başına talih kuşu kondu! Suudiler satın almak için Türkiye'ye geliyor

Son dönemde sükse yapan transferlere imza atan Suudi Arabistan ekipleri bu kez Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bir Suudi kulübü Dries Mertens'i transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetime menajerler aracılığı ile teklifi ileten Suudi kulübü beklemeye geçti. Bu sezon yaptıkları transferlerle kendilerinden söz ettiren Suudi Arabistan kulüplerinin şimdi ki hedefinin Mertens olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da son sezonuna giren Mertens için sürpriz bir teklif geldi. Bu transfer döneminin yıldız ülkesi olan Suudi Arabistan'dan Mertens'e servet değerinde bir teklif yapıldı.

Mertens'e 13 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren Suudi Arabistan kulübü, bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon gibi bir rakama ulaşan teklifi Mertens'in menajerine iletti.

Mertens'in bonservisi için ise Galatasaray'a da 10 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını ileten Suudi Arabistan kulübü, Mertens' i bu transfer için ikna edebilirse anlaşmayı resmen duyuracak. Mevcut piyasa değeri 3 milyon Euro olan Belçikalı oyuncu, Galatasaray ile son sezonuna girmişti.
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