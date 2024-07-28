Türk devi iflas etti: Türkiye'nin teknoloji deviydi! Çelikten 100 kat daha malzeme üretmişti! İflası ilan edildi

Türkiye ekonomisindeki kötü gidişata bağlı olarak birçok firma zora girdi. Son yıllarda iflas eden firmalardan en dikkat çekici olanı ise çelikten 100 kat daha güçlü malzemeyle üretim yapan teknoloji devi oldu.

Küresel ekonomik krizden en çok Türkiye etkilendi. Bu firmalar zorlu süreci atlatmak için çabaladı. Buna rağmen nakit akışını sağlayamayan firmalar iflasın eşiğine geldi. Son olarak Türkiye'nin teknoloji devlerinden birisinin iflas ettiği paylaşıldı.

DEV FABRİKADA ÜRETİM YAPIYORDU

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesinin ilanına göre, SistemTurk isimli firmanın konkordato talebi reddedildi ve firmanın iflasına karar verildi. Söz konusu karar 19 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ankara'daki 10.000 metrekarelik fabrikada çeşitli makineler üreten firma hızla büyüyordu.

ÇELİKTEN 100 KAT DAHA GÜÇLÜ MALZEME ÜRETTİ

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Firmanın en kritik ürünü Grafen üretim makinesiydi. Grafen, bilinen en ince malzeme olmasına rağmen aynı zamanda en güçlü malzeme özelliğine sahip. Çelikten 100 kat daha güçlü olan grafenin atomları çok sıkı bir şekilde dizilmiştir bu nedenle içerisinden en küçük atom (helyum atomu) bile geçmemektedir. Böylesine kritik bir makineyi üreten firmanın iflası sektör temsilcilerini üzdü.

Mahkeme tarafından yayımlanan metin şu şekilde:

Davacılar Sistemturk İnşaat Spor Malzemeleri Eğitim Makina Medikal Ve İthalat İhracat Limited Şirketi ve Ahmet Malik Öztürk'ün mahkememize açmış olduğu konkordato davasının 19/07/2024 tarihli kararı uyarınca; Asıl davada Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 232*** sicil nosunda kayıtlı olan, 77103*** vergi numaralı SİSTEMTURK İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ EĞİTİM MAKİNA MEDİKAL VE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (ESKİ ÜNVANI: SİSTEMTURK ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ REKLAM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)'nin Konkordato talebinin REDDİ ile 19/07/2024 günü saat 14:28 itibariyle İFLASINA, Birleşen davada 557354*** TC Kimlik Numaralı davacı AHMET *** ***'ün açmış olduğu konkordato talebinin REDDİNE, Dosya kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Konkordato komiserlerinin görevinin sonlandırılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.