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Türk devi 1,6 milyar dolarlık projeyi üstlendi

Çalık Holding, 1,6 milyar dolar değerinde olan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini üstlendi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:39
Türk devi 1,6 milyar dolarlık projeyi üstlendi

Asya'nın en önemli enerji projesi olarak kabul edilen Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğal gaz boru hattı projesinin paralelinde ilerleyecek olan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini Çalık Holding üstlendi.

Çalık Holding'in Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini üstlenmesi dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı'nda tören düzenlendi.

İmza törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hattın 750 kilometrelik kısmının Afganistan topraklarından geçeceği, söz konusu hattan elde edilecek yıllık 100 milyon dolarlık transit gelirin doğrudan Afganistan'ın devlet hazinesine aktarılacağı bildirildi.

Proje sayesinde Türkmenistan'dan Pakistan'a bin megavat elektrik aktarılacağı belirtilen açıklamada, 1,6 milyar dolarlık projenin 3 yıl içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:39
  1. EKONOMİ
  2. Çalık Holding
  3. Eşref Gani
  4. Türkiye

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