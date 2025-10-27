Türk denizcilik tarihinde bir eşik daha aşıldı. Milli Hücumbot kızakta

Türkiye’nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM, Türk denizcilik tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için STM ana yükleniciliğinde ve STM tarafından tasarlanan Milli Hücumbot Projesi’nde, üretilen ilk blok, geminin inşa edileceği İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde düzenlenen törenle kızağa alındı.

Gemi inşasında kritik bir kilometre taşı olarak kabul edilen "blok koyma (omurga koyma)" töreni, geminin gövdesinin ilk parçasının yerleştirilmesiyle birlikte inşa sürecinin resmen başladığını simgeliyor.

"TÜRKİYE ARTIK KENDİ MİLLİ HÜCUMBOTUNU TASARLAMA KABİLİYETİNE KAVUŞTU"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsız savunma gücü yolculuğunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, "Tasarımı tamamen STM mühendislerine ait olan Milli Hücumbotumuzun inşa sürecinde, ilk sac kesiminin ardından, ilk bloğumuzu da kızağa aldık. Bu proje, yalnızca yeni bir platformun üretimi değil; Türkiye’nin kendi hücumbotunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna yükselmesinin de simgesi anlamına geliyor. Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle Milli Hücumbotumuz, Mavi Vatan’daki caydırıcılığımıza güç katacak." ifadelerini kullandı.

MİLLİ HÜCUMBOTUN TARİHSEL YOLCULUĞU

Milli Hücumbot Projesine yönelik 9 Eylül 2024 tarihinde projenin ilk hücumbotunun inşası için, SSB-STM arasında sözleşme imzalandı. Milli hücumbotun inşasına 2025 yılında başlandı ve ilk sac kesimi, 8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. STM, Türkiye’nin Milli Hücumbot modelini ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF-2025) 22 Temmuz 2025 tarihinde ilk kez tanıttı.

FIRKATEYN VE HELİKOPTERLERLE KOORDİNELİ TAARRUZ İCRA EDEBİLECEK

Millî Hücumbot, su üstü harbi görevlerinde; bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkânlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak. Gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak.

UZUN MENZİLLİ GÜDÜMLÜ MERMİLERLE, SIĞ SULARDA GÖREV İCRASI

Geminin dizaynı dâhil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor. Sığ sularda harekât yeteneği ile ön plana çıkan Milli Hücumbot, düşük radar kesit alanı, tam yük deplasmanda, zorlu deniz koşullarında harekât icra edebilme ve atış yapabilme kabiliyeti ile donatıldı.

MİLLİ HÜCUMBOTUN TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy: 68 metre

Azami En: 9.3 metre

Deplasman: 700 ton

Azami Hız: 39+ knot

İntikal Hız: 20 knot

Seyir Siası: Asgari 800 deniz mili

36 personel için yaşam alanı

Silah ve Sensörler: 76 mm Baş Top, Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) istemi, Yakın Hava Savunma Sistemi, 2 x 12,7 mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi, 2 x Chaff/Dekoy Sistemi,Savaş Yönetim Sistemi, 3B Arama Radarı, Elektronik Harp Sistemi (ED), Kızılötesi Arama Takip Sistemi

Ana Tahrik ve Elektrik Sistemi: 4 x Dizel Makine ,4 x Yönlendirilebilir Su Jeti, 3 x Dizel Jeneratör