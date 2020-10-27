Türk Demiryolu Zirvesi’ni 9,5 milyon kişi online takip etti

Ertuğrul Şahan Ankara

Demir yolu sektörünün liderlerini alanında uzman isimlerle buluşturan zirvede, Türk demir yolu dünyasının en önemli gündem maddeleri sektörün öncü isimleri tarafından ele alındı. Türkiye’nin demir yolu alanındaki gelişiminin gözler önüne serildiği Türk Demiryolu Zirvesi’nde yerli ve yabancı sektör temsilcileri yer aldı. Avrupa’dan zirveye katılan önemli isimler hem kendi ülkelerindeki demir yollarında yapılan reformları değerlendirdiler hem de Türkiye ile yapılabilecek iş birliklerini gündeme getirdiler. Zirve, sosyal medya platformları, zirve web sitesi ve mobil uygulamalar dahil tüm online platformlardan canlı izlendi. Dört gün süren Türk Demiryolu Zirvesi’ni 9,5 milyon kişi sosyal mecralardan takip etti.

Fikirler bizim için önemli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zirvenin, ülkenin demir yolu kültürünü yansıtması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Zirvemize katılıp fikirlerini paylaşan yerli ve yabancı tüm katılımcılarımızın fikirleri bizim için çok değerli. Buradaki fikirlerin ileride yapacağımız devrim niteliğindeki büyük yatırımlara yön vereceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.