Türk değirmenleri 135 ülkeye ulaştı
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, sektörün ihracatının 2018’de yüzde 20 artışla 1,62 milyar doları bulduğunu belirtti.16 Haziran 2019 Pazar 11:10
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, sektörün ihracatının 2018’de yüzde 20 artışla 1,62 milyar doları bulduğunu belirterek, “Bayrağımızı 135 ülkede dalgalandırmayı başardık” dedi.
Demirtaşoğlu, Türkiye’de imal edilen değirmen makinelerinin yüzde 97’sinin ihraç edildiğine de dikkat çekti. Sektörün bu sene 120 milyon dolarlık yatırım planladığına işaret eden Demirtaşoğlu, “2019’da minimum yüzde 30-40 büyüme hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
YORUM YAZ