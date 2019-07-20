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‘Türk değiliz ama vatan için canımızı veririz’

1974'te KKTC'deki Türkleri Rum saldırılarından korumak için yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kürt ve Arap asıllı gazileri, "Türk değiliz ama bu vatan için canımızı veririz." dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:49
‘Türk değiliz ama vatan için canımızı veririz’

 Hasan Türkmen  Ankara 

Türkiye, KKTC’deki Türkleri Rum saldırılarından kurtarmak amacıyla 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatarak, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını önlemişti. Türk ordusunun içinde Türkiye’nin her kesiminden askerler olduğunu gösteren harekatın gazileri, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yıldönümünde, Akit’e konuştular. Kürt asıllı Ateş Atila ve Arap asıllı Avvad Budak, “Türk değiliz ama bu vatan için canımızı veririz. Bu topraklarda yaşıyorsak, buraları savunmak boynumuzun borcudur” dediler. Mehmet Erdoğmuş da, “Benim babam da şehit oldu. O güçle gittim. ‘Babam bu vatan için şehit olduysa ben de olurum’ dedim” diye konuştu.

-Mehmet Erdoğmuş

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:49
  1. Ankara
  2. KKTC’deki Türkler
  3. Rum saldırıları
  4. Kıbrıs Barış Harekatı
  5. Kıbrıs
  6. Türk ordusu
  7. Akit
  8. Ateş Atila
  9. Avvad Budak
  10. Mehmet Erdoğmuş

YORUM YAZ

  • SmilieSmilie7 dk önce
    Kürtleri ve Arapları çok yakından tanıyan birisi olarak şunu diyebilirim; mevcut dünyada en ırkçı 3 millet vardır bunların başında sırplar sonra araplar sonrada kürtler gelir. Bediüzzaman gibi bir aydınlık şahıs bile geçmişinde azılı kürt milliyetçilerindendi Abdülhamit Han'a neler çektirmediler.Sonradan kendiside anlamıştır ki İslam ancak bu çağda Türk milletine hizmetle aziz Türk milletinin elinde yükselecektir. Yine Seyyid Abdülhakim Arvasi'de arap soyundan gelen birisi olarak bu çağda İslam'a hizmetin ancak Türk milletine hizmetle olacağını defalarca üstünde durmuştur. Bu muazzam ilimdeki insanlar ne yazık ki bu aşırı ırkçı kavimlerine bile etkili olamamışlar sözün özü ne yaparsanız yapın gözleri ve kalpleri kavmiyetçilikten kararmışbu kürt ve araplara siz Türk milletinin önemini anlatamazsınız. Ben Türklüğümle övünüyorum çünkü milletim İslam dinine hizmet etmeyi kendine en üstün görev bilmiştir. Yüce İslam dininin koruyucusu rabbim Allah (c.c)milletimi ve kavmimide bu şerli kavimlerin münafıklıklarından hainliklerinden korusun. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde ne arap ne kürt hiçbirini İstanbul'a sokmamış fakat heyhat şu anki hale bak İslambol kimlerin eline düşmüş.Türk milleti Rabbiminizin yardımı ile er geç kendine gelecektir geldiği anda gerisini siz düşünün hainlik planlayanlar.Dualarımız Aziz Türk Milletine...
  • ATATURKCUATATURKCU8 dk önce
    NE DEMEK"TURK DEGILIZ. " .TURKIYEDE YASAYAN HER HER T.C VATANDASIN UST KIMLIGI TURKTUR.SIZIN AMACINIZ SURIYELI IRAKLI 6 MILYON MULTECIYI PARLATMAK SEVIMLI GOSTERMEK . KIBRISTA SAVASANLAR ONLAR TURK ASKERIYDI ARAP ASKERI DEGIL BIZ ARAP DEGILIZ.
  • TÜRKOĞLUITÜRKOĞLUI21 dk önce
    BENİM GÜZEL DAYILARIM,EMMİLERİM.BEN TÜRKÜM AMA,ÖNCE MÜSLÜMANIM.SİZLERİ KENDİMDEN FARKLI GÖRMÜYORUM.SİZ BİZ MİLLETİZ.MİLLETİ İSLAMIN BİR PARÇASIYIZ.1071 DEN BERİ BU ÜLKEYİ BİRLİKTE SAVUNDUK.SAVUNMAK ZORUNDAYIZ.DÜŞMAN,KÜFÜR TEK MİLLET.ONLAR BİZLERİ PARÇALAMAK İSTİYORLAR.
  • Kurşunlu yorumKurşunlu yorum23 dk önce
    Bu haber Arap düşmanlığı yapanların gözüne girsin...

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