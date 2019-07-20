‘Türk değiliz ama vatan için canımızı veririz’

Hasan Türkmen Ankara

Türkiye, KKTC’deki Türkleri Rum saldırılarından kurtarmak amacıyla 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatarak, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını önlemişti. Türk ordusunun içinde Türkiye’nin her kesiminden askerler olduğunu gösteren harekatın gazileri, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yıldönümünde, Akit’e konuştular. Kürt asıllı Ateş Atila ve Arap asıllı Avvad Budak, “Türk değiliz ama bu vatan için canımızı veririz. Bu topraklarda yaşıyorsak, buraları savunmak boynumuzun borcudur” dediler. Mehmet Erdoğmuş da, “Benim babam da şehit oldu. O güçle gittim. ‘Babam bu vatan için şehit olduysa ben de olurum’ dedim” diye konuştu.

-Mehmet Erdoğmuş