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Gündem Türk defineci altın dolu küpü böyle buldu! Sevinçten havalara uçtu
Gündem

Türk defineci altın dolu küpü böyle buldu! Sevinçten havalara uçtu

Define maceralarını sosyal medyada paylaşan bir kişinin yaptığı son paylaşım gündem oldu. Kazdığı çukurdaki taşı kaldıran Türk defineci altın dolu küp bulunca sevinçten havalara uçtu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:38:00 - 2021-12-08 13:44:56

Türkiye'de en çok merak edilen aktivitelerin başında gelen ancak izinsiz gerçekleştirilmesi durumunda soruşturma başlatılan definecilikle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Yine sosyal medyada define maceralarını paylaşan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntü, büyük ilgiyle karşılandı.

Türk defineci dağlık arazide uzun süredir devam ettirdiği aramaları sonucu bir noktada karar kılarak kazı yapmaya başladı. Daha sonra önüne çıkan dev taşı iple bağlayan defineci, var gücüyle taşı yerinden kaldırarak altındaki toprak parçasına ulaştı.

Altın dolu küpü buldu

Hemen son engel olan toprak tabakasını da kazmaya başlayan Türk defineci, bulduğu altın küpü heyecan içerisinde açarak içerisindeki altınları gördü. Bu sırada yanındaki köpeğiyle mutluluğunu paylaşan definecinin büyük sevinç yaşadığı görüldü.

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