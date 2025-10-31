Türk dağcılığında yeni bir dönem başladı: Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Alpinist Güçlerini Birleştirdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve outdoor sektörünün önde gelen markalarından Alpinist, Türk dağcılığının gelişimi için önemli bir adım attı. İki kurum arasında gerçekleştirilen “Alpinist & Türkiye Dağcılık Federasyonu İş Birliği ve Sponsorluk İmza Töreni”, İstanbul Mihrabat Korusu’nda yapıldı. Törene; Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Alpinist Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Şahin İşler, Milli Takım Antrenörü Buket Akça, milli sporcular Selin Manka ile Mustafa Sacit Sümer, federasyon ve sponsor markaların temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Türk dağcılık tarihinin en kapsamlı iş birliklerinden biri olarak değerlendirilen anlaşma kapsamında Alpinist, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun faaliyetlerine sponsorluk desteği sağlayacak. Bu iş birliğiyle Türk dağcılığının hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen iş birliği, sporcuların daha modern ekipmanlarla desteklenmesini, dağcılığın yaygınlaşmasını ve genç sporcuların teşvik edilmesini amaçlıyor.

ALİ ŞENKAYNAĞI: DAĞCILIK BİZLER İÇİN YAŞAM FELSEFESİDİR

Türk dağcılığının geleceği adına çok kıymetli bir adımı attıklarını dile getiren Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, “Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, ülkemizin köklü markalarından Alpinist ile imzaladığımız sponsorluk ve iş birliği anlaşması, sadece bir destek anlaşması değil; aynı zamanda ortak bir vizyonun hayata geçirilmesidir. Dağcılık, bizler için yalnızca zirvelere çıkmak değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Cesareti, disiplini, dayanıklılığı ve doğayla bütünleşmeyi ifade eder. Bu nedenle, federasyon olarak temel amacımız; gençlerimizin dağcılık kültürünü özümsemesi, doğayla bağ kurması ve bu sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesidir. Bugün imzaladığımız bu anlaşma, tam da bu hedeflere hizmet eden bir iş birliği olarak büyük önem taşımaktadır” dedi.

“TÜRK DAĞCILIĞININ YÜKSELİŞİNİN SEMBOLÜDÜR”

Başkan Şenkaynağı, “Federasyonumuz, her zaman sporcularımızın yanında olmuş, onların en iyi koşullarda yetişmeleri için çalışmıştır. Ancak biliyoruz ki bu büyük hedefler sadece federasyonumuzun değil, aynı zamanda güçlü paydaşlarımızın da katkısıyla gerçekleşebilir. İşte bu noktada Alpinist’in bize sunduğu destek çok değerlidir. Sporcularımız, antrenörlerimiz ve gençlerimiz için sağlanacak ekipman, altyapı ve imkanlarla birlikte çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Bugün attığımız bu imza, sadece bir sponsorluk belgesi değil; Türk dağcılığının yükselişinin sembolüdür. Bu vesileyle, Alpinist ailesine Türk dağcılığına verdikleri bu değerli katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin, camiamıza, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte nice zirvelere ulaşacağımıza olan inancımı bir kez daha vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ KALICI ESERLER BIRAKMAK”

Başkan Ali Şenkaynağı, göreve gelirken amaçlarının kalıcı eser bırakmak olduğunu vurgulayarak, “Bu anlamda Niğde Aladağlar’daki tesisimizde bir çalışma başlattık. Binadan alınan örnekler çürük çıktığı için yeniden bir dağ evi projesi hazırladık. Gerekli sözleri de aldık orayı Türk dağcılığına kazandıracağız. Bunun yanında spor tırmanışı ile ilgili Antalya’da bir çalışmamız var. Orayı da hayata geçirdiğimiz zaman Türkiye’de tek olacak spor tırmanış kompleksi kazandırmış olacağız. Dağcılık Federasyonu’nun 6 branşı var ve bunlardan biri dağcılık. Hiçbir federasyonda olmayan yaz ve kış olimpik branşlarımız var. Tesisleşmenin yanı sıra sporcu sayımızı da geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

FATMA ŞAHİN İŞLER: AYNI HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA BİRLEŞTİRMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ

Alpinist Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Şahin İşler, “Bugün hepimiz için tarihi bir gün. Türkiye dağcılığının geleceğini şekillendirecek çok kıymetli bir iş birliğine tanıklık ediyoruz. Alpinist olarak, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile imzalayacağımız 3 yıllık sponsorluk ve iş birliği anlaşması, sadece bugünü değil, yarını da hedefleyen uzun soluklu bir vizyon ortaklığıdır. Alpinist’in hikayesi, 1994 yılında Türkiye’nin ilk yerli uyku tulumunu üretmemizle başladı. O günlerde hayalini kurduğumuz şey sadece ürün geliştirmek değil; doğa sporlarında, özellikle de dağcılıkta Türkiye’nin kendi markasıyla uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlamaktı. Bugün geldiğimiz noktada, ürünlerimizle hem doğa severlerin hem de profesyonel sporcuların güvenini kazanmış bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Ve bu gururu, ülkemizin dağcılık federasyonu ile aynı hedefler doğrultusunda birleştirmekten dolayı ayrıca mutluyuz” diye konuştu.

“BAŞARILARI BİRLİKTE KUTLAYACAK, ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

“Zirveye giden yolda daima yanınızda” mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden Fatma Şahin İşler, “Bu anlaşmayla birlikte sadece malzeme ve ekipman sağlayan bir marka olmayacak; aynı zamanda bir yol arkadaşı, bir destekçi ve bir ilham kaynağı olacaktır. Bizler inanıyoruz ki, gençlerimizin dağcılıkla erken yaşta tanışması, doğayla bağ kurması ve disiplinli bir spor kültürünün içine entegre olması, sadece sporun değil aynı zamanda toplumun da gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu anlaşma ile hedeflerimiz net; dağcılığın ülke genelinde daha çok gence ulaşması, sporcularımızın uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetişmesi, olimpik düzeyde başarıların sürdürülebilir hale gelmesi ve doğaya duyarlı, bilinçli bir sporcu kuşağının yetiştirilmesi. Alpinist olarak sadece ürünlerimizle değil; bilgi birikimimiz, teknolojimiz ve sektördeki deneyimimizle de bu sürece katkı sunacağız. Ülkemizin spor politikalarıyla uyumlu, federasyonumuzun hedeflerini destekleyen projelere imza atacağız. Çünkü biliyoruz ki; dağcılık sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kültürdür. O kültürü gençlerimize aktarmak, onların doğayla bütünleşmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlaşma, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile omuz omuza çıkacağımız uzun bir yolculuğun ilk adımıdır. Zirveye giden yol kolay değildir, emek ister, sabır ister, disiplin ister. Biz Alpinist olarak bu yolun her adımında sporcularımızın yanında olacağız. Onların başarılarını birlikte kutlayacak, zorlukları birlikte aşacağız. İnanıyorum ki, bu iş birliği sayesinde sadece bugünün değil, yarının da şampiyonlarını yetiştireceğiz. Türkiye dağcılığı dünya sahnesinde daha güçlü bir şekilde yerini alacak, gençlerimiz bayrağımızı zirvelerde gururla dalgalandıracak. Bu anlamlı iş birliğinin, ülkemiz sporuna, gençlerimize ve tüm dağcılık camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KAÇKAR BELGESELİ ÇEKİYORUZ”

Fatma Şahin İşler, Kaçkar Belgeseli çektiklerini dile getirerek, “Mayıs ayında tamamlanacak belgeselimiz. Bu belgeseldeki amacımız Türkiye’deki dağları yabancılara tanıtmak istiyoruz. Özellikle bizim branşımızla alakalı insanlar yeni yerler arayışında. Biz de buna katkı sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.