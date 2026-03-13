Sosyal medyada günden olan video! Teröristbaşı Netanyahu delikten çıkamıyor

Siyonist zulmün baş mimarı olan ve masumların kanı üzerinden siyaset yapan teröristbaşı Netanyahu, korkudan içine kapandığı delikten çıkamayınca çareyi yapay zekada aradı. Yayınlanan son videoda parmaklarındaki şekil bozuklukları ve sayı anormallikleri, bu görüntülerin tamamen sahte olduğunu ve teknoloji hileleriyle hazırlandığını gözler önüne serdi.

Müslümanların kutsallarına saldıran ve bölgeyi ateşe atan eli kanlı zalim, yeri belli olmasın diye TV karşısına çıkacak yüzü bulamadığı için dijital maskelerin arkasına saklanıyor. Videodaki teknik hatalar sosyal medyada alay konusu olurken, Netanyahu’nun sığınaklardan dışarı adım atamadığı ve korku içinde ölümü beklediği yönündeki iddialar tüm dünyada yüksek sesle konuşulmaya başlandı.