Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu güzel bahar havasında, Fatih'in emaneti İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 16 milyon vatandaşımızın her birine buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Törenimizi teşrif ederek sevincimize ortak olan siz değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Sözlerimin hemen başında artık yavaş yavaş veda etmeye hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket halkasının dalga dalga yayıldığı bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri huzur ve afiyet içinde Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini ve bu niyazımızı Cenab-ı Allah'tan özellikle temenni ediyorum.

Birazdan inşallah Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin birinci etabının temelini atacak, ayrıca yapımı tamamlanan 16 hizmet binamızın resmî açılışını gerçekleştireceğiz. Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda hizmet binalarımız üniversitemize, İstanbul'umuza, öğrenci ve hocalarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Bu yapıların inşasında emeği geçen yüklenici firmalarımızı, işçi, memur ve mühendislerimizi, bu eserlerde alın ve fikir teri bulunan tüm kardeşlerimi şükranla anıyorum. Finansman desteği sağlayan Çevre Bakanlığımıza, TOKİ'mize ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza da aynı şekilde tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Projenin tüm aşamalarını büyük bir titizlikle adım adım takip eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yönetimini ve hocalarımızın her birini canı gönülden kutluyorum. Son olarak hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri, hizmetleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum.

“2013 YILINDA YENİ BİR SÜREÇ YÖNETİMİ PLANLADIK”

Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dönüşüm çalışmaları Büyük Marmara Depremi akabinde başlatılmış fakat ne yazık ki son derece yetersiz ve sınırlı diyebileceğim bir noktada kalmıştı. Güçlendirme ve yeniden inşa faaliyetlerini daha etkin bir hâle getirmek üzere 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planladık. Hastanemizi hem başka bir yere taşımamız hem de depreme dayanıksız olan eski binayı yıkıp aynı yere yenisini inşa etmemiz gerekiyordu. 2018'den itibaren tüm bu çalışmalar yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde devam ettirildi. Proje üç etaplı tasarlandı. Ve eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi hedeflendi. Bu amaçla normalde son etap olarak inşası planlanan alana yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğünde 23 adet çelik konstrüksiyon bina inşa edildi. Böylelikle hem burada öğrenim gören gençlerimizin eğitimleri kesintisiz şekilde devam etti hem de vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin devamı sağlandı.

"2019 SONRASI İBB GÖREVİNİ YAPMADI"

Tabii bu süreçte hızımızı kesen gelişmelerle de karşılaştık. Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için burada kazı çalışmaları da yapıldı. Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu kazılar sonucunda binlerce eser gün yüzüne çıkarılıp tasnif edilerek İstanbul'umuzun kültür varlığına yenileri eklenmiş oldu.

2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İBB görevini yapmadı. Müzedeki 40 bini aşkın eserin teşhiri için gerekli çalışmalar uzun bir süre yapılamadı. Atatürk'ün adını dilinden düşürmeyenler tıp tarihine de sahip çıkmadı.

Proje kapsamındaki tüm hastane binalarımızı depreme dayanıklı olacak şekilde tasarladık.

Ayrıntılar gelecek…