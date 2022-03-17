Türk çayı 203,9 milyon dolar kazandırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2011'de 68 ülkeye 2 bin 191 ton çay ihraç eden Türkiye, dış satımdan 10 milyon 233 bin 528 dolar gelir sağladı.

Türkiye'den 2021'de 120 ülkeye 5 bin 500 ton çay satılarak, 19 milyon 575 bin 574 dolar kazanç elde edildi.

Böylece, Türk çayı ihracatında son 10 yılda miktarda yüzde 151, değerde de yüzde 91 artış yaşandı.

Türkiye, 2011-2021 döneminde 51 bin 824 ton çay dış satımı yaparak, karşılığında 203 milyon 872 bin 233 dolar kazandı.

"Farklı inovatif ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk çayının son 10 yılda yurt dışı pazarlarda marka bilinirliğine bağlı olarak ihracatının önemli miktara ulaştığını söyledi.

İhracatın daha da artması için gayret ettiklerini vurgulayan Gürdoğan, "Elde edilen başarıyı yeterli görmüyoruz. Bu rakamın en az 4 katına çıkması ve dünya çay ticaretinden en az yüzde 10 pay alabilmemiz önemli. Bu kapsamda da marka ve ürün çeşitliliğiyle ülkelerin tüketici tercihine göre farklı inovatif ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çay tüketiminde Rusya önemli bir pazar"

Gürdoğan, Rusya'ya yapılan çay ihracatının da her geçen gün arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Rusya'ya ihracatımızda henüz bir duraksama ve olumsuzluk yaşanmamıştır. Sadece para transferlerinde sorun olmaktadır. 2022 yılı ilk 2,5 ayındaki ihracatımız miktar olarak 2021 yılı toplam ihracat hacmini aşmış durumdadır. 2021 yılında Rusya'ya 148 bin kilogram çay ihraç edilmişken, 2022 yılı 2,5 ayında 222 bin kilogram çay ihracatı gerçekleştirilmiştir."

Çay tüketiminde Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu belirten Gürdoğan, yıllık bazda Rusya'nın dünyadan yaptığı çay ithalatının ortalama 154 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

Gürdoğan, Ukrayna'ya yapılan çay ihracatının ise tüm sektörlerde olduğu gibi durduğunu aktararak, 10 yıllık çay ihracatında Ukrayna'nın önde gelen pazarlar arasına giremediğini de sözlerine ekledi.