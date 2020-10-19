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Gündem Türk Büyükelçi: Daha fazla görmezden gelinemez
Gündem

Türk Büyükelçi: Daha fazla görmezden gelinemez

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, uluslararası toplumun Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemeyeceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:04:00 -
Türk Büyükelçi: Daha fazla görmezden gelinemez

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Azerbaycan'la ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Güldere, uluslararası toplumun kardeş Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemeyeceğini kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından "Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 29. Yılı" seminerinde konuşan Güldere, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığına ve köklü olduğuna işaret ederek Azerbaycan'ın 29 yıllık bağımsızlığından beri elde ettiği başarılarla övündüklerini belirtti.

Güldere, Azerbaycan'ın Türkiye'de 20 milyar dolar ve Türkiye'nin ise Azerbaycan'da 11 milyar dolar yatırımı olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev döneminde daha da gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Dağlık Karabağ'da tarafların yaptığı ateşkese rağmen Ermenistan'ın saldırganlığına şahit olduklarını vurgulayan Güldere, dünyanın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altındaki olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemeyeceğini söyleyerek "Türk halkı, Azerbaycan halkının yıllardır sonuç alınamayan görüşmelerden hayal kırıklığına uğramasını tam anlamıyla anlıyor." ifadelerini kullandı.

Güldere, "Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünü desteklediğimiz gibi aynı şekilde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de destekliyoruz." dedi ve Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü kutladıklarını belirtti.

30 yıldır uluslararası mekanizmalardan sonuç yok

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova da, 30 yıldır Dağlık Karabağ sorununun çözümü için uluslararası mekanizmalardan destek beklediklerini fakat bir sonuç almadıklarını bildirdi.

Ermenistan'ın provokasyonlarının ardından Azerbaycan'ın askeri operasyona başladığını anımsatan Ahundova, yakında işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürleştirileceğine inandıklarını söyledi.

Ukrayna milletvekili Ludmila Marçenko, Azerbaycan'ın Ukrayna için stratejik partner olduğuna işaret ederek, bütün dünyanın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak kabul ettiğini anımsattı.

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