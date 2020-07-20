Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, tarlada çalışan kadınlara su dağıttı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, özellikle yaz aylarındaki yoğun çalışma döneminde günde 2,5-3 litre su içilmesini tavsiye etti.

Erk, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte tarlada çalışan kadın işçilere su ve şapka dağıttı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erk, yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı günlerde susuzluğun herkes için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Suyun "can damarı" anlamına geldiğini belirten Erk, "Özellikle yaşlılar 65 yaşından sonra su içmeyi unuturlar, hastalıkları söz konusu olur. Eğer vücutta su miktarı azalırsa mutlaka elektrolit dengesi bozulur. Bu sıkıntıları önlemek için özellikle bu sıcak aylarda, yoğun çalışma döneminde günde 2,5-3 litre su içmek gerekiyor." dedi.

Tarlalara giderek güneşin altında çalışanlara susuz kalmanın zararlarını anlattıklarını ifade eden Erk, "Vücut ağırlığının yüzde 10'unu kaybettiğiniz zaman ölüme giden bir ortam söz konusu oluyor. Bu nedenle su içmeyi hep hatırlayalım. Sabahleyin kalktığımız zaman, akşam duran metabolizmayı canlandırmak için bir bardak su içmek gerekir. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon tarım çalışanı var. Tarım çalışanları için de en önemli konuların başında su içmek geliyor." diye konuştu.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Özer de kurumlarında böyle anlamlı bir etkinlik yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.