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Dünya Türk Birliğini güçlendirmeliyiz
Dünya

Türk Birliğini güçlendirmeliyiz

Türkiye Aksakallılar Birliği Teşkilat Komitesi Başkanı akademisyen Sudeif İmamverdiyev, Akit’e yaptığı açıklamada, Kazakistan’da yaşananların Türk dünyasına vurulan bir darbe olduğuna işaret ederek, “Bu darbeye karşı Türk devletleri ortak mücadele etmeli” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 09:50:00 -
Türk Birliğini güçlendirmeliyiz

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Teşkilat Komitesi Başkanı Akademisyen Sudeif İmamverdiyev, Kazakistan’da yaşananları Akit’e değerlendirdi. Kazakistan’daki nifakın Türk dünyasına karşı atılmış bir adım olduğunu belirten İmamverdiyev, şunları söyledi: “Türkistan’ın en güçlü devletlerinden biri olan Kazakistan, Türk Birliği’nin kuruluşunda aktif rol aldı. Olaylar Türk dünyasına büyük bir darbe. Bu tür kışkırtıcı adımlar, diğer Türk devletleri için de tehdit oluştururken, ortak bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu sürecin sonuçlarını iyi analiz etmemiz ve tehditleri önlemek için uygun eylem planları geliştirmemiz gerekiyor. Ancak, olanlardan dolayı cesaretimiz kırılmamalı ve bunun bizim başımıza gelmesine izin vermemeliyiz. Tam tersine, artık Türk devletleri arasındaki entegrasyonu hızlandırmak için çalışmalıyız. Türk gençliği ve aydınları faaliyetlerini ikiye katlamalıdır. Aksakallılar olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.”

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