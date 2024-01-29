  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nevzat Tarhan, huzurlu ve mutlu olabilmenin sırrını açıkladı: “Kapının eşiğiyle kavga edenler var”… İşte, mutluluğun sırrı…

İsmail Küçükkaya'dan Halk TV'de bomba itiraf! CHP'yi eleştirdi: Erdoğan'ı örnek alın!

Çinli elektrikli otomotiv devi firmalar Türkiye planlarını duyurdu! Beklenmedik karar: Yüzden fazla Türk şirketi...

ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında uçuş için havalandı! Tüm ülke ayaklandı! Korkutan haber

Türkiye testleri başladı! Yer yerinden oynatan SUV

Kemalistler utanacak mı? İlk defa yerli sinyalizasyon

İspanya flaş gelişmeyi dünyaya duyurdu! Türkiye'deki Patriot'u aktif ettik, Türk uçakları havalandı

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

CHP'nin İzmir adayı duyuruldu! Ortalık fena karışacak
Teknoloji Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle
Teknoloji

Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle

Yeniakit Publisher
2024-01-29 20:58:00 -
Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle

MKE tarafından Kosova’ya ihraç edilen HAR66 hafif tanksavar silahlarının eğitimleri Kosova’da görevli Türk birliğinin eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

MKE tarafından Kosova’ya ihraç edilen HAR66 hafif tanksavar silahlarının eğitimleri Kosova’da görevli Türk birliğinin eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. HAR66, M72 LAW hafif tanksavar silahının MKE tarafından üretilen modelidir.

HAR66, 66 mm HEAT roket kullanmaktadır ve tek atımlıktır. Kosova Ordusu, HAR66 dışında ROKETSAN tarafından üretilen OMTAS tanksavar sistemini de kullanmaktadır. Geçtiğimiz Ağustos ayında Türk Görev Gücü’nün Kosova Ordusu’na OMTAS tanksavar füzesi eğitimi verdiğine dair görüntüler yayımlanmıştı.
Kosova Türk savunma sanayii ürünlerini sergilemişti.

Kosova Güvenlik Gücü (FSK), envanterinde bulunan ürünleri sergilemişti. Kosova Kuvvet Günü kapsamında sergilenen ürünler arasında Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen sistemler de yer almıştı. Bahse konu etkinlik, Başkent Priştine’de bulunan Adem Jashari Kışlası’nda düzenlenmişti.

Etkinlikte MKE tarafından geliştirilen PMT-76 Platform Makinalı Tüfek, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS tanksavar sistemi, BMC VURAN ve Otokar COBRA zırhlı araçları, Kosova halkının beğenisine sunulmuştu.

KOHA tarafından yapılan habere göre Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti de kışlayı ziyaret etmişti. Osmani, askerlerin Kosova Güvenlik Gücü’ne bağlı gönüllü olarak çalışabilmeleri için mümkün olan en iyi koşulların yaratılması için çaba gösterileceğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bu ordunun başkomutanı olarak dünyanın her yerinde bu ordunun başarılarının ne kadar takdir edildiği görülüyor, bu yüzden bundan son derece gurur duyuyorum. defenceturk'ün aktardığı haberde: Her askerin ordumuz için isteyerek çalışma motivasyonuna sahip olması için refah, eğitim ve ek eğitim, sağlık açısından en uygun koşulları yaratmak için çalışacağız ifadeleri aktarıldı.

Bu özel gün, halkımızın, kurtuluş ordumuzun, Kosova’nın kendi ordusuna sahip olması için çok fazla kanın döküldüğü bu güne kadarki son derece büyük fedakarlığını gururla andığımız bir gündür. Bu nedenle her asker bu formayı büyük bir gururla giyiyor ve gerekirse ülkesi için canını vermeye hazır. Bugün Güvenlik Gücü, NATO standartlarına göre eğitilmiş, yalnızca barışa değil, bölge ve ötesinde güvenliğe de katkı sağlayan, ABD, İngiltere ve farklı kuvvetlerle birlikte hizmet veren bir güçtür.”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23