Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle

MKE tarafından Kosova’ya ihraç edilen HAR66 hafif tanksavar silahlarının eğitimleri Kosova’da görevli Türk birliğinin eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. HAR66, M72 LAW hafif tanksavar silahının MKE tarafından üretilen modelidir.

HAR66, 66 mm HEAT roket kullanmaktadır ve tek atımlıktır. Kosova Ordusu, HAR66 dışında ROKETSAN tarafından üretilen OMTAS tanksavar sistemini de kullanmaktadır. Geçtiğimiz Ağustos ayında Türk Görev Gücü’nün Kosova Ordusu’na OMTAS tanksavar füzesi eğitimi verdiğine dair görüntüler yayımlanmıştı.

Kosova Türk savunma sanayii ürünlerini sergilemişti.

Kosova Güvenlik Gücü (FSK), envanterinde bulunan ürünleri sergilemişti. Kosova Kuvvet Günü kapsamında sergilenen ürünler arasında Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen sistemler de yer almıştı. Bahse konu etkinlik, Başkent Priştine’de bulunan Adem Jashari Kışlası’nda düzenlenmişti.

Etkinlikte MKE tarafından geliştirilen PMT-76 Platform Makinalı Tüfek, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS tanksavar sistemi, BMC VURAN ve Otokar COBRA zırhlı araçları, Kosova halkının beğenisine sunulmuştu.

KOHA tarafından yapılan habere göre Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti de kışlayı ziyaret etmişti. Osmani, askerlerin Kosova Güvenlik Gücü’ne bağlı gönüllü olarak çalışabilmeleri için mümkün olan en iyi koşulların yaratılması için çaba gösterileceğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Bu ordunun başkomutanı olarak dünyanın her yerinde bu ordunun başarılarının ne kadar takdir edildiği görülüyor, bu yüzden bundan son derece gurur duyuyorum. defenceturk'ün aktardığı haberde: Her askerin ordumuz için isteyerek çalışma motivasyonuna sahip olması için refah, eğitim ve ek eğitim, sağlık açısından en uygun koşulları yaratmak için çalışacağız ifadeleri aktarıldı.

Bu özel gün, halkımızın, kurtuluş ordumuzun, Kosova’nın kendi ordusuna sahip olması için çok fazla kanın döküldüğü bu güne kadarki son derece büyük fedakarlığını gururla andığımız bir gündür. Bu nedenle her asker bu formayı büyük bir gururla giyiyor ve gerekirse ülkesi için canını vermeye hazır. Bugün Güvenlik Gücü, NATO standartlarına göre eğitilmiş, yalnızca barışa değil, bölge ve ötesinde güvenliğe de katkı sağlayan, ABD, İngiltere ve farklı kuvvetlerle birlikte hizmet veren bir güçtür.”