Türk bilim insanlarından müthiş hamle! İz sürüyorlar
Türk bilim insanları, Antarktika'da bilimsel faaliyetleriyle geleceğe ışık tutarak kıtadaki insan kaynaklı kirliliklerin izini sürdü.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, Türk bilim insanları Antarktika'ya minimum ayak izi bırakarak kıta ve çevresinin ekosisteminin olumsuz şekilde etkilenmesini engelleyerek canlı yaşamının koruyucusu oldu.
Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lider Yardımcısı Dr. Atilla Yılmaz, Horseshoe Adası üzerinde bulunan göllerde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Toplanan numunelerde Türkiye'deki laboratuvarlarda çeşitli analizler yapacağız. Göllerde yapılan çalışmalarda 2 farklı zooplankton varlığı bulunmuş. Bu zooplanktonların görüldüğü en güney enlemlerdeki göl ekosistemleri bu yüzden büyük önem arz ediyor” dedi.