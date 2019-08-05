Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu Türk bilim insanları, kanamalı ateşe neden olan ve böbrek yetmezliğiyle ölüme yol açan 4 virüs tespit etti.

Türk bilim insanları, kanamalı ateşe neden olan ve böbrek yetmezliğiyle ölüme yol açan 4 virüs tespit etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem yürütücülüğünde yapılan çalışmalarda insanlarda çok nadir rastlanan 4 virüs tespit edilerek bilim dünyasına duyuruldu.

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