Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları, kanamalı ateşe neden olan ve böbrek yetmezliğiyle ölüme yol açan 4 virüs tespit etti.05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
Türk bilim insanları, kanamalı ateşe neden olan ve böbrek yetmezliğiyle ölüme yol açan 4 virüs tespit etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem yürütücülüğünde yapılan çalışmalarda insanlarda çok nadir rastlanan 4 virüs tespit edilerek bilim dünyasına duyuruldu.
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