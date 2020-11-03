Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden "İnmede Çare Erken Müdahale" adıyla bilinçlendirme kampanyası

ANKARA (AA) - Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden Türkiye genelinde "İnmede Çare Erken Müdahale" kampanyası başlatılacak.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında felç ya da beyin felci olarak da bilinen inmenin, beyni besleyen damarlarda sağlıklı kan akışının kesilmesi nedeniyle nörolojik fonksiyon kayıplarıyla sonuçlanan klinik bir durum olduğunu bildirdi.

Topçuoğlu, inmenin tüm dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra 3. sıradaki en sık karşılaşılan ölüm nedeni olduğuna dikkati çekerek, her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiğini, 6 milyonunun inme ya da inmeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

İnmenin Türkiye'de kalıcı engellilik nedenleri arasında ise birinci sırada yer aldığını belirten Topçuoğlu, "İnme geçiren hastalar, yatağa bağımlı olma, konuşma ve yürüme güçlükleri, bilişsel işlevlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıyadır. Ancak inme, zamanında ve doğru müdahale yapıldığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Buna karşın toplumumuzun inmenin ne olduğu, belirtileri, bu belirtiler görüldüğünde yapılması gerekenler gibi konularda yeterli düzeyde farkındalığa sahip olmadığı bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

- İnme 3 belirti ile kendini gösteriyor

İnmenin üç yaygın belirti ile kendini gösterdiğini bildiren Topçuoğlu, bu belirtilerin ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma ve kolda güç kaybı olduğunu kaydetti.

Topçuoğlu, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinin 1994'ten itibaren inme (beyin felci) alanında faaliyet gösterdiğini, Dünya İnme Organizasyonu (World Stroke Organization-WSO), Avrupa İnme Organizasyonu (European Stroke Organization-ESO) ve Avrupa İnme Birliği (Stroke Alliance For Europe-SAFE) üyesi bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğince Türkiye genelinde inme hakkında farkındalık yaratmak amaçlı bir iletişim kampanyası gerçekleştirileceğini ifade eden Topçuoğlu, "İnmede Çare Erken Müdahale sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında ağırlıklı olarak inme belirtilerinin neler olduğu ve belirtiler görüldüğünde yapılması gerekenler hakkında bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerine yer verdi.