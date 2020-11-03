  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden "İnmede Çare Erken Müdahale" adıyla bilinçlendirme kampanyası
Aktüel

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden "İnmede Çare Erken Müdahale" adıyla bilinçlendirme kampanyası

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu: - "İnme, zamanında ve doğru müdahale yapıldığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Buna karşın toplumumuzun inmenin ne olduğu, belirtileri, bu belirtiler görüldüğünde yapılması gerekenler gibi konularda yeterli düzeyde farkındalığa sahip olmadığı bilinmektedir" - "Hayata geçireceğimiz kampanyayla inme belirtilerinin neler olduğu ve belirtiler görüldüğünde yapılması gerekenler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:05:10 -
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden "İnmede Çare Erken Müdahale" adıyla bilinçlendirme kampanyası

ANKARA (AA) - Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden Türkiye genelinde "İnmede Çare Erken Müdahale" kampanyası başlatılacak.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında felç ya da beyin felci olarak da bilinen inmenin, beyni besleyen damarlarda sağlıklı kan akışının kesilmesi nedeniyle nörolojik fonksiyon kayıplarıyla sonuçlanan klinik bir durum olduğunu bildirdi.

Topçuoğlu, inmenin tüm dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra 3. sıradaki en sık karşılaşılan ölüm nedeni olduğuna dikkati çekerek, her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiğini, 6 milyonunun inme ya da inmeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

İnmenin Türkiye'de kalıcı engellilik nedenleri arasında ise birinci sırada yer aldığını belirten Topçuoğlu, "İnme geçiren hastalar, yatağa bağımlı olma, konuşma ve yürüme güçlükleri, bilişsel işlevlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıyadır. Ancak inme, zamanında ve doğru müdahale yapıldığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Buna karşın toplumumuzun inmenin ne olduğu, belirtileri, bu belirtiler görüldüğünde yapılması gerekenler gibi konularda yeterli düzeyde farkındalığa sahip olmadığı bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

- İnme 3 belirti ile kendini gösteriyor

İnmenin üç yaygın belirti ile kendini gösterdiğini bildiren Topçuoğlu, bu belirtilerin ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma ve kolda güç kaybı olduğunu kaydetti.

Topçuoğlu, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinin 1994'ten itibaren inme (beyin felci) alanında faaliyet gösterdiğini, Dünya İnme Organizasyonu (World Stroke Organization-WSO), Avrupa İnme Organizasyonu (European Stroke Organization-ESO) ve Avrupa İnme Birliği (Stroke Alliance For Europe-SAFE) üyesi bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğince Türkiye genelinde inme hakkında farkındalık yaratmak amaçlı bir iletişim kampanyası gerçekleştirileceğini ifade eden Topçuoğlu, "İnmede Çare Erken Müdahale sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında ağırlıklı olarak inme belirtilerinin neler olduğu ve belirtiler görüldüğünde yapılması gerekenler hakkında bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi
Gündem

Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna Anayasa Mahkemesinin tüm hakimlerinin yetkilerinin sona ermesine i..
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı
Dünya

Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı

İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek veren BAE Dışişleri Bakanlığı, tüm Avrupa'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay