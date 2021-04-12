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Yerel Türk Bayrağını yere serip üstüne çıktı! Esnaf haddini bildirdi
Yerel

Türk Bayrağını yere serip üstüne çıktı! Esnaf haddini bildirdi

Bursa'da 25 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, bir işyerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı. O anlara şahit olan esnaf, H.S'ye haddini bildirirken, şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 15:03:00 -

Dün merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde Suriye uyruklu H.S. bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı.

Vatandaşlar müdahale etti

Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

Evinde gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kameralara yansıdı

H.S.'nin bayrağa bastığı anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.S.'nin bayrağı yere serdikten sonra üzerine basıp beklediği, vatandaşın tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

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