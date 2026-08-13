Türk bayrağını çakmak ile yakmıştı! Bayrak düşmanı provokatör tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.
Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık ifadesi sonrası mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Olay
Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti.
Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edilmişti. Olayla ilgili Ayşe A. gözaltına alınmıştı.