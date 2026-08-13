  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enflasyon Raporu'nda kritik an! TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminini açıkladı MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı Trump’ın gizlice tüyüşünde yeni detay Siyonist istihbarata CIA şüphe ile bakmış Bir Haber veya Sosyal Medya Paylaşımı Ne Zaman İftira Sayılır? Adı yeni kendisi eski! Yeni Parti’de iç savaş İsrail ateşkesi yine hiçe saydı! Lübnan'da evleri patlayıcılarla yıkıp ateşe verdiler Testler başarılı geçti, Bakan tarih verdi! Türkiye Ay aracını uzaya fırlatıyor Trump kaçarken iki bakanı ‘yem’ olarak uçakta bıraktı Adalet Bakanı Gürlek mesajı verdi: Kimse dokunulmaz değildir İran’dan Fransa’ya sert tepki: İki yüzlülüğünüz utanç verici
Yerel Türk bayrağını çakmak ile yakmıştı! Bayrak düşmanı provokatör tutuklandı
Yerel

Türk bayrağını çakmak ile yakmıştı! Bayrak düşmanı provokatör tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türk bayrağını çakmak ile yakmıştı! Bayrak düşmanı provokatör tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi sonrası mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.

 

Olay

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti.

Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edilmişti. Olayla ilgili Ayşe A. gözaltına alınmıştı.

Terörsüz Türkiye kanunu sonrası önemli görüşme! Erdoğan, İmrali Heyetini Kabul Edecek
Terörsüz Türkiye kanunu sonrası önemli görüşme! Erdoğan, İmrali Heyetini Kabul Edecek

Siyaset

Terörsüz Türkiye kanunu sonrası önemli görüşme! Erdoğan, İmrali Heyetini Kabul Edecek

Testler başarılı geçti, Bakan tarih verdi! Türkiye Ay aracını uzaya fırlatıyor
Testler başarılı geçti, Bakan tarih verdi! Türkiye Ay aracını uzaya fırlatıyor

Gündem

Testler başarılı geçti, Bakan tarih verdi! Türkiye Ay aracını uzaya fırlatıyor

25 Yılda Bir Ülkenin Değişimi: Mesele Sadece İktidar Değil, Türkiye’nin Yönüdür
25 Yılda Bir Ülkenin Değişimi: Mesele Sadece İktidar Değil, Türkiye’nin Yönüdür

Okur Postası

25 Yılda Bir Ülkenin Değişimi: Mesele Sadece İktidar Değil, Türkiye’nin Yönüdür

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Zirvede yine Bayraktarlar var
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Zirvede yine Bayraktarlar var

Ekonomi

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Zirvede yine Bayraktarlar var

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 Organize Suç Örgütü Elebaşı Türkiye’ye iade edildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 Organize Suç Örgütü Elebaşı Türkiye’ye iade edildi

Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 Organize Suç Örgütü Elebaşı Türkiye’ye iade edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23