'Türk bayrağına keyfimden saldırdım' diyen kadın tutuklandı!
Adana'da bir iş yerinin önünde asılı duran Türk bayrağını çekerek çöpe atan ve 'keyfimden yaptım' diyen Merve D. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı’nı çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Türk bayrağına saldırdı
Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı’nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.
Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” şeklinde pişkin ifadeler kullandı.
Tutuklandı
Merve D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.