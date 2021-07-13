  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hadlerini aştılar! Türkiye'ye 8 maddelik uyarı ve küstah tehdit

Rumları korku sardı... 5 ülke KKTC'yi tanıyabilir

İlk kez hakim karşısına çıktı! Tosuncuk hakkında karar verildi

CHP'nin kanalında mide bulandıran olay: İbadetle dalga geçip gevşek gevşek güldüler!

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Alçak kampanyalara tamamen kulağımız tıkalıdır

İki ülke çalışıyor! Bakan Dönmez ‘devrim olur’ diyerek Türkiye’ye açıkladı

Hizmetten kes, araca yatır CHP’li Beşiktaş belediyesi araç saltanatı için 8 birimin kasasına göz dikti

Emeklilerin beklediği haber geldi

İşte CHP zihniyetinin arzuladığı gençlik bu! Kadıköy’de gece gece içip yüksek müzik eşliğinde kilisede tepindiler!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Ödemeler zamlandı
Bakan Ziya Selçuk'tan 15 Temmuz mesajı
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül devri sona erdi
Paris Saint Germain Manisa'yı aldı
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Gündem 'Türk bayrağına keyfimden saldırdım' diyen kadın tutuklandı!
Gündem

'Türk bayrağına keyfimden saldırdım' diyen kadın tutuklandı!

Adana'da bir iş yerinin önünde asılı duran Türk bayrağını çekerek çöpe atan ve 'keyfimden yaptım' diyen Merve D. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 16:23:00 - 2021-07-13 16:49:19

Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı’nı çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Türk bayrağına saldırdı

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı’nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” şeklinde pişkin ifadeler kullandı.

Tutuklandı

Merve D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay