'Türk bayrağına keyfimden saldırdım' diyen kadın tutuklandı!

Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı’nı çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Türk bayrağına saldırdı

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı’nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” şeklinde pişkin ifadeler kullandı.

Tutuklandı

Merve D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.