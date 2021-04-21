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Gündem Türk bayrağına çirkin saldırı! Emniyet harekete geçti
Gündem

Türk bayrağına çirkin saldırı! Emniyet harekete geçti

Aydın'da bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 11:54:00 - 2021-04-21 11:59:47

Olay geçtiğimiz günlerde Alacamescit Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işletmesinin pencere kısmında asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi tarafından asılı durduğu yerden söküldü. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde cep telefonu ile konuşarak gelen bir kişi gördüğü Türk bayrağını sökerek yoluna devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.

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Yorumlar

Mustafa duman

Bayrak düşmanlarına öyle bir ceza verilmeliki. Aynı bayrak düşmanları hayalini bile kuramazsın.
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Putsavar

has bir zillet çocuğu
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