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Dünya Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Hafter'in köpekleri provokasyon peşinde
Dünya

Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Hafter'in köpekleri provokasyon peşinde

Libya’da darbeci Hafter’in köpek milisleri provokasyon amaçlı ‘Türk Bayrağı’nı yere serdiler.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 12:14:00 -

Libya'nın resmi Başbakanı olan Türkiye ile yakın ilişkiler içinde bulunan Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusunda bulunan ve gayrimeşru silahlı Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Sirenayka eyaletinin kilit sahil kenti Tobruk'u ziyaret etti.

Bu sırada Dibeybe’nin geçeceği yola Türk bayrağı sererek başbakanın konvoyuna Türk bayrağını çiğneten darbeci Hafter milisleri, çizgiyi aştı.

Türk bayrağını ezip geçtiler

Hafter yanlısı milislere ait bazı araçların Türk bayrağının üzerinden ezip geçtiği görüldü.

Milislerin Türk bayrağı üzerinde sırf keyif için adım atıp eğlendikleri anlar, kameralara yansıdı.

Türk hazımsızlığı

Geçtiğimiz yıl da Libya'da BAE, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen gayrimeşru güçlerin lideri General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun düzenlediği tatbikatta, düşman olarak Türk Bayrağı kullanılmıştı.

Aynı zamanda Başbakan Abdulhamid Dibeybe, seçilmeden önce Libya'nın Atina Büyükelçisiyken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarını desteklediği için Yunanistan tarafından resmi olarak 'istenmeyen adam' ilan edilmişti.

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Yorumlar

Murat

Bunu tarihte yapanlarin sonu olum olmustur. Videolardan suratlariniz belirlenmistir. Artik magralarda yasayacaksiniz.
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Vedad

O bayrak sadece Türk’ün sembolü değildir beyinsizler topluluğu. O bayrak aynı zamanda İslamın da şiarıdır. Leş vücudunuzu o arabanın tekerleri altında ezildiğini çok yakında zamanda bizler görürüz.
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