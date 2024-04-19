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Gündem Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'na saygısızlık yapılmıştı! Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi
Gündem

Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'na saygısızlık yapılmıştı! Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 19:06:00 -
Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'na saygısızlık yapılmıştı! Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı’nın okutulmadığına, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise Türk bayrağının kaldırıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı’nın okutulmadığına, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

'DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ İDDİALARA İLİŞKİN MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR'

Bakan Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." dedi.

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