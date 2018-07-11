Türk basketbolunun efsanesi hayatını kaybetti
Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki Doğan Hakyemez, tedavi için gittiği hastanede hayatını kaybetti.11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:24
Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Hakyemez akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alınmıştı.
4 KALP DAMARI TIKANMIŞTI
Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtilmişti.
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