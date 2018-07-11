Türk basketbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Hakyemez akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alınmıştı.

4 KALP DAMARI TIKANMIŞTI

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtilmişti.