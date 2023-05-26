Türk bankası resmen satılıyor! Bakın kim almak istiyor

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, TMSF’nin el koyduğu Adabank, 14’üncü kez ihaleye çıktı. 2003 yılından bu yana bir türlü satışı tamamlanamayan Adabank’a son teklifi 215 milyon lira yani bugünkü kurla 10.8 milyon dolar ile Ahlatçı Grubu verdi. Adabank daha önce en düşük 35 milyon dolar, en yüksek de 60 milyon dolar teklif almıştı.

Uzun zamandır hem Uzan Grubu’nu takip ediyorum. Uzan’a ait Güney Kıbrıs merkezli Libananco’nun Türkiye’ye karşı açtığı 10.1 milyar dolarlık davada Rum tarafındaki şirketin ilk fotoğraflarını çekmiş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile paylaşmıştım.

Ardından Uzan’ın Amerikalı avukatlarının İstanbul’a yaptığı gizli ziyaretleri fotoğraflarla haberleştirmiştim. Uzan Ailesi’nin kurduğu Adabank da bu sürecin bir devamı oldu. Hatta son olarak geçtiğimiz yıllarda satışa çıkış öyküsünü de ısrarla birkaç haberle duyurmuştum. Bildiğiniz üzere TMSF bünyesindeki Adabank, 2003 yılından bu yana 13 kez ihaleye çıkmıştı.

Yabancı şirketlerden tutun, Türk ekonominsin tanınan isimlerine kadar birçok teklif verilmiş ancak nedense şu ana kadar satış gerçekleşmemişti. Bu süreçte en ilginç olanı ise son süreç olmuştu. 2019 yılındaki son satış sürecini ve kimin aldığını dönemin TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın 24 Mart’ta bir gazeteye yaptığı açıklamayla öğrendik.

Başkan Gülal, Adabank’ı bir Türk grubunun aldığını ve 60 milyon dolar verdiğini açıkladı. Türkiye, bu alıcıyı merak ederken DÜNYA Gazetesi olarak bu isme ulaştık. Türkiye’de ilk kez bu köşeden duyurduğumuz haberde gizemli alıcı “Na-Fi Dış Ticaret A.Ş” olarak Rekabet Kurumu başvurusunda öğrendik. Ancak TMSF’den ne de BDDK başta olmak üzere diğer kamu kurumlarından Na-Fi Dış Ticaret’in kimliği hakkında bizlere bilgi verilmedi.

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Ticaret odaları ve sicil gazetelerinde de bu şirketin kayıtları yoktu. Sessiz sedasız yapılan ihalenin üzerinden 18 ay geçtiğinde bile bu süreci sorguladık. Zira ihale onay beklerken SPK 2 yıl Adabank’ın bankacılık faaliyetini 2 yıl durdurmuştu.

34.6 milyon dolarla çıktı, 60 milyon doları gördü

Nedense bu süreç de diğerleri gibi sessizce tamamlandı ve bu teklife de onay verilmedi. Ancak şimdilerde 14’üncü kez Adabank’ın ihaleye çıktığını ve Türkiye’nin yakından tanıdığı AHL Ahlatcı Finansal Yönetim’in TMSF’nin yaptığı Adabank ihalesine katılan tek şirket olduğunu ve bu teklifin de 215 milyon TL olduğunu öğrendik. Verilen teklifin bugünkü kurla 10.8 milyon dolar olduğunu söylemek isterim.

Peki bu miktar düşük mü? Gelin bundan önceki 13 teklif arasından ilginç olanlardan biraz örnek vereyim. Bildiğiniz üzere Adabank’ın ilk ihalesine teklif verilmemişti. Sonrasındaki tüm teklifler onaylanmadı, iptal edildiğini baştan söyleyeyim. 2006'da yapılan ikinci ihaleyi International Investor adlı Kuveytli şirket 45.1 milyon TL’ye yani o günkü kurla 34.6 milyon dolarla almıştı.

Sonrasında yapılan ihalelerde örneğin Remzi Gür, 56 milyon dolarlık teklifle Adabank’ı alacaktı. Ancak o ihale iptal edildi. Ardından Sinpaş, Adabank’a 57.1 milyon dolar vermişti, o ihale de iptal edildi. En son yani 2019’daki teklifin de 60 milyon dolar olduğunu hatırlatalım. Görünen o ki Adabank’a hala ilgi yok. 14’üncü ihalede verilen 215 milyon TL yani 10.8 milyon dolarlık tek teklifin de onay süreci bundan sonra merak edilecek. Zira 60 milyon dolarlardan 10 milyon dolarlara inmesi oldukça düşündürücü.

Kaynak: Dünya Gazetesi