Türk bankalarının Mir'den çıkması Putin'i kızdırdı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgalinin ardından AB ve ABD, Rusya'ya yaptırımları sürüyor. Her geçen gün daha da artan yaptırımlara Rus ödeme sistemi Mir de eklendi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısında bulundu. Bu konu hakkında Türk bankaları da uyarı aldı.

ABD'nin uyarısının ardından İş Bankası ve DenizBank, Mir uygulamasının kullanımını durduklarını açıkladılar. İki özel bankanın ardından kamu bankaları da harekete geçti ve Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Mir sisteminden çıktıklarını açıkladılar.

Kremlin'den yapılan açıklamada Mir banka kartlarını kullanmayı bırakan Türk devlet bankalarının benzeri görülmemiş ABD baskısı ve yaptırım tehdidi altında olduğunu ve kararın bu nedenle alındığını belirtti.

Mir ödeme sistemi nedir?

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Bağımsız bir ödeme sistemi fikri Rusya'dan 2000 yılından itibaren kabul görüyordu. Mir ise Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmaya katkıda bulunması amacıyla 2014 yılında teknolojik geliştirmelerini tamamladı. Mir logolu ilk banka kartı Aralık 2015'te Gazprombank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar Mir markalı kartları müşterilerine sundu. Rusya'da gittikçe popüler hale gelen Mir, Temmuz 2021 itibarıyla Mir markalı 100 milyon adet kart basıldığını söylüyordu. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.

Mir markalı kartlar Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke ve bölgede kabul ediliyordu. Diğer ülkeler arasında Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya bulunuyor.