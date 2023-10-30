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Yerel Türk balıkçılara salça olan Yunanlar kovuldu
Yerel

Türk balıkçılara salça olan Yunanlar kovuldu

Yeniakit Publisher
2023-10-30 14:20:00 -
Türk balıkçılara salça olan Yunanlar kovuldu

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Türk balıkçıları taciz eden Yunan botunu kovaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı.

Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı.

Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı. Türk Sahil Güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden adeta kaçtı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü.

Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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