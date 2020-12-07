Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı

Azerbaycan’ın ezici zaferiyle sonuçlanan Karabağ savaşı sonrasında bölgeye Türk askerinin konuşlandırılacak olması Rusya ve bölgedeki kırıntılarını rahatsız etti. Rusya’nın işaretiyle gerek Azerbaycan’da, gerek Ermenistan’da çatlak sesler çıkmaya başladı. Azerbaycanlı milletvekili, siyaset bilimci Rasim Musabeyov Rusya’nın NTV kanalına verdiği demeçte Türk barış gücünün Karabağ’a gelişine gerek olmadığını, tam tersi gelişiyle Ermenilerin kendilerini güvende hissetmeyecekleri küstahlığında bulundu.

Türk barış gücü gelecek!

Rusya’ya yakınlığıyla bilinen Musabeov’un bu demeci Azerbaycan kamuoyunda ciddi anlamda tepki uyandırdı ve Azerbaycan halkı haklı olarak bölgede garantör olarak gördüğü Türk barış gücünün biran önce Karabağ’a gelmesi gerektiğiyle ilgili görüşlerini dile getirmeye başladı. Rusya yanlısı Musabeyov’un demecine tepki gösteren Azerbaycanlı gazeteci Yazar Oktay Hacımusalı, Erdoğan ve Aliyev’in süreci yeterince ciddi bir şekilde ele aldıklarını belirterek, en kısa sürede Türk barış gücünün bölgede konuşlanacağından ve barışı getireceğinden kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini söyledi.

Neden rahatsızlar

Akit’e konuşan Hacımusalı şunları dile getirdi: “Buna karşı çıkacak güçlerin var olacağını elbette ki biliyorduk ve kimin ne söylediğinin bizim için hiç bir önemi yoktur. Devletlerimizin kardeşliğinin devamlılığı ve aynı zamanda bölgedeki barışın sağlanması adına Türk barış gücünün orada olması Azerbaycan halkının, onun iradesini temsil eden devlet büyüklerimizin isteğidir. Bu konuda demeç veren kuruluş ve ya kişiler asla bizim kardeşliğimizi zedeleyemez, buna güçleri de yetmez. Güya Ermenilerin Türk barış gücü gelirse kendilerini güvende hissetmeyecekleri yönündedir. Oysa bölgeye az çok aşina olan herkes biliyor ki, Rusya bölgede tek hakim olarak kalmak istiyor, bölgede onunla beraber bulunacak, durumu kontrol edecek kimseyi istemiyor. Bu yüzden de artık Azerbaycan’da olan 5. kolu kullanarak kendilerine yakın olan siyaset bilimcilerin, milletvekillerinin böyle demeçler vermelerini sağlıyor. Oysa, 10 Kasım gecesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev Türk barış gücünün bölgede bulunması gerektiğini söylemiş, hatta bulunacağının da özellikle altını çizmişti. Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının gayretli çalışmaları sonucunda öyle hale gelmiştir ki, bugün artık Türkiye’yi Azerbaycansız, Azerbaycan’ı da Türkiyesiz düşünmek bile mümkün değildir.

Azerbaycan halkı istedi

Özellikle, 44 günlük savaşta kazanılan şanlı zaferde Türkiye’nin manevi desteğini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Zengezur koridoruyla sağlanacak olan yeni Turan yolu projesi Türk barış gücünün kontrolü olmadan, sadece Rusya’nın kontrolü altında olursa, durumun vahametini varın siz düşünün! Azerbaycan halkı da her bir durumda Türk barış gücünün bir adalet tecellisi olarak ve yüce Türk milletinin garantörü olarak orada olmasını istemektedir ve bugün Azerbaycan’da sokaklarda beraber dalgalanan iki ayyıldızlı bayrak da bunun en büyük kanıtıdır.”