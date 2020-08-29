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Aktüel Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı
Aktüel

Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:07:19 -
Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı

PRİZREN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, çocuklara kırtasiye setleri dağıttı.

Prizren şehrinde düzenlenen törende Boşnak öğrencilere eğitim malzemeleri dağıtıldı.

Törende konuşan Kosova Milletvekili Rasim Demiri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk askerinin Kosova'da Boşnak topluluğunu unutmadığını belirterek, "Özellikle koronavirüs salgınını göze alarak yardımlarına devam eden Türk askerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, 19 Ağustos'ta Kosova genelinde kırtasiye seti yardımı kampanyası başlattı.

Başkanlık, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 500 Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Kosova’da 1 Eylül’de başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Eylül'e ertelendi.

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