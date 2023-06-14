Türk askerinden bayrağı indirmeye çalışan Rum göstericiye ibretlik cevap!
14 Ağustos 1996'da Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan Solomos Solomou adlı Rum vatandaşına Türk askerinin verdiği ibretlik cevap, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
14 Ağustos 1996 tarihinde Magosa sınır kapısında protestolar olmuş daha sonrasında ise Rum vatandaşı Solomos Solomou, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına geçerek sınırda asılı olan Türk Bayrağı'nı indirmeye çalıştı.
Türk askerinin "Dur" emrini ve göndere tırmanırken yanından geçen uyarı ateşini dinlemeyip eylemine devam etti. Solomou, akabinde bayrağı indirmek üzere direğe tırmanırken Türk askeri tarafından boynundan vurularak öldürüldü.
Olay kameralara yansıdı
1996 yılında yaşanan ve kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen görüntü sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Öte yandan Solomu bu eylemi gerçekleştirirken ağzında sigara olması dikkatleri çekmiş ve sigara üzerine yapılan incelemede uyuşturucu madde olduğu tespit edilmiştir.
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