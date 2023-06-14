Türk askerinden bayrağı indirmeye çalışan Rum göstericiye ibretlik cevap!

14 Ağustos 1996 tarihinde Magosa sınır kapısında protestolar olmuş daha sonrasında ise Rum vatandaşı Solomos Solomou, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına geçerek sınırda asılı olan Türk Bayrağı'nı indirmeye çalıştı.

Türk askerinin "Dur" emrini ve göndere tırmanırken yanından geçen uyarı ateşini dinlemeyip eylemine devam etti. Solomou, akabinde bayrağı indirmek üzere direğe tırmanırken Türk askeri tarafından boynundan vurularak öldürüldü.

Olay kameralara yansıdı

1996 yılında yaşanan ve kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen görüntü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Öte yandan Solomu bu eylemi gerçekleştirirken ağzında sigara olması dikkatleri çekmiş ve sigara üzerine yapılan incelemede uyuşturucu madde olduğu tespit edilmiştir.