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Gündem Türk askeri terörün kökünü kazımaya devam ediyor! Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Türk askeri terörün kökünü kazımaya devam ediyor! Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 12:54:25 - 2024-05-21 12:54:25

Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörün kökünü kazımaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

" Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"

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