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Türk askeri şehre girince böyle kaçtılar! İşte Resulayn'daki teröristlerin kaçma görüntüleri!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın kontrolünü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun birlikleri şehir merkezine girince YPG/PKK'lı teröristlerin Resulayn'daki mevzilerini terk ederek kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:22
Türk askeri şehre girince böyle kaçtılar! İşte Resulayn'daki teröristlerin kaçma görüntüleri!

Suriye'deFırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'ndaTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

Hava kuvvetleri ve topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad  ile Resulayn'a ilerlemeye başladı.

Isı güdümlü füzeyle kaçtılar

Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resulayn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

 

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:22
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