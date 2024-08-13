Türk askeri NATO yarışmasına damga vurdu: ABD ve İngiltereyi geride bıraktı!
Türk keskin nişancı takımı, NATO yarışmasında ABD ve İngiltere gibi ülkeleri geride bırakarak dünyanın en iyisi oldu.
Almanya'nın Hohenfels kentinde düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması, 19 NATO üyesi ülkeden 36 takımın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, bu zorlu müsabakaya iki takım ile katıldı.
Yarışma boyunca keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey atış becerileri, tıbbi müdahale simülasyonları gibi çeşitli alanlarda sınav verdi.
Türk Kara Kuvvetleri takımı birinci, Türk Özel Kuvvetleri takımı ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı ve yarışmaya adeta damga vurdu.
SIRALAMA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
1. Türk Kara Kuvvetleri
2. Türk Özel Kuvvetleri
3. Finlandiya/ ABD
4. Yunanistan