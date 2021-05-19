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Gündem Türk askeri NATO tatbikatı için yola çıktı
Gündem

Türk askeri NATO tatbikatı için yola çıktı

Türk askeri, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı için Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 12:06:00 -
Türk askeri NATO tatbikatı için yola çıktı

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikatta görev alacak personelin intikalinin devamı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Çorlu Kopsavaş Kışlası'ndan alkışlar, marşlar ve dualarla uğurlanan birlikler Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Sınır kapısından Bulgaristan'a geçen Mehmetçik buradan Romanya'ya gidecek.

66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları Cincu kentindeki tatbikata katılacak.

Tatbikat için 120 askeri araçtan oluşan ilk kafile 10 Mayıs Pazartesi yine aynı güzergahtan Romanya'ya intikal etmişti.

Tatbikat hakkında

ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor.

Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak, ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor.

ABD Avrupa Ordusu Komutanlığının, Belçika, Almanya ve Hollanda'da konuşlu bulunan kuvvetleri ve ABD'den intikal edecek hava indirme unsurlarıyla katıldığı tatbikatta, NATO ülkeleri ve ortak ülkeler de milli kuvvetleriyle yer alıyor.

Tatbikatın caydırıcılık olarak adlandırılan birinci safhasının ilk aşamasında, ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı, Müşterek Kara Unsur Komutanlığı görevini alarak harekattaki kuvvetlerin Estonya, Bulgaristan ve Romanya'ya intikal etmesine yönelik faaliyetleri koordine ediyor.

Tatbikatın birinci safhasının ikinci aşamasında ise ABD Avrupa Ordusu'nun, ABD 5’inci Kolordu Komutanlığını, NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nu ve ABD'nin Avrupa'da yer alan kara unsurlarını taktik kontrolüne alması planlanıyor.

ABD Piyade Tugayı Muharebe Görev Kuvveti, bu kapsamda Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Karadağ'a intikal edecek. Tatbikatın bu safhasına Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Kosova ve Slovenya katılacak.

Tatbikatın inisiyatifin ele geçirilmesi olarak adlandırılan ikinci aşamasında Romanya Kara Kuvvetleri birlikleri, Romanya harekat alanında ABD Avrupa Kara Kuvvetleri birlikleri ile Romanya ve Bulgaristan harekat alanlarında oynak savunma icra edecek.

Karadan ve havadan sevkiyat

Macaristan'da askeri hastane ve Arnavutluk'ta Harp Esiri Toplama Merkezi tesis edilecek tatbikatın bu safhası "Steadfast Defender 21" tatbikatı ile ilişkilendirilecek.

24 Mayıs-9 Haziran'daki bu safhaya Steadfast Defender 21 Tatbikatı kapsamında Romanya'nın Cincu kentinde olacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları da 2-9 Haziran'da katılacak.

Tatbikata Türkiye, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen çok uluslu NATO Kolordusu 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı (NRDC-TUR) ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri ile katılım sağlayacak.

Ayrıca tatbikatın bu safhasında Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, İspanya, Ukrayna ve İngiltere yer alacak.

Tatbikatın üstünlüğün ele alınmasını kapsayan üçüncü safhası ise plan çerçevesinde NATO Antlaşması'nın 5'inci maddesinin yürürlüğe sokulmasıyla başlayacak. Kolektif güvenlik kapsamında ABD 5'inci Kolordusu ve NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu, saldırgan ülke birliklerine karşı taarruzi harekatı başlatacak.

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı olarak yapılacak bu safhada Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, İspanya, Romanya, Slovenya ve İngiltere görev alacak.

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